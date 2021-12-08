Заря - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 9 декабря 2021

Закончить, забыть, стереть из памяти или оставить лишь в качестве презентации на тему "Как делать не нужно". Примерно так можно описать эмоции от предвкушения последнего еврокубкового матча украинского клуба в этом сезоне. Мы покидаем Европу уже в декабре, так и не заработав шанс поиграть весной 2022-го. Такова реальность и с этим нужно смириться.

Если посмотреть на результаты группового этапа без учета квалификации, то можно назвать "Зарю" самой успешной командой. Ни "Шахтер", ни "Динамо" не смогли добыть две победы, а вот коллектив Скрипника этот подвиг совершил. Впереди их последний матч против мотивированного "Буде-Глимт". Норвежцы еще борются за первое место в квартете и почему бы луганчанам не испортить их планы, тем самым взяв реванш? Было бы хорошее окончание полугодового пути.

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"Заря" 19:45 "Буде-Глимт"

ЛК, групповой этап. 6-й тур

9 декабря, Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Арбитр: К.Якубик

Трансляция: "MEGOGO" и "Воля TV"

Аудио трансляция: Youtube-канал "Подкасты UA-Футбол"

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Последние новости и составы

"Заря":

Вот уже месяц, или около того, мы твердим одну простую вещь - луганчане устали. Можно сколько угодно критиковать Виктора Скрипника, но нужно признать, что он вынужден играть ограниченным набором игроков, теряя при этом по пути свои лидеров. Такова тяжелая реальность. Сейчас у "Зари" серия из двух минимальных побед кряду над "Александрией" и "Ингульцом", но каждая из них была добыта с огромным трудом. И вряд ли в четверг им будет проще.

Уже завтра луганська «Зоря» зіграє з норвезьким футбольним клубом «Буде-Глімт» на полі «Славутич-Арени» в рамках 6-го туру групового етапу Ліги Конференцій УЄФА. Сьогодні ж луганчани провели традиційне передматчеве тренування на базі.https://t.co/mS0bX59bPy pic.twitter.com/ySbhNHyr1q — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) December 8, 2021

Кадровая ситуация у луганчан редко бывает простой. Последние матчи пропускал Хомченовский, а потому не факт, что он будет готов к четвергу. Поскольку на выходных "Заря" сыграет против "Динамо", можно предположить, что Скрипник не сможет избежать некоторых изменений в составе. На левом крыле защиты, предположим, сыграет Снурницын, Цвек вернется в центр обороны, предоставив небольшой отдых для Вернидуба, а Казаков получит шанс с первых минут.

Ориентировочный состав: Мацапура - Фаворов, Имереков, Цвек, Снурницын - Казаков, Булеца, Громов - Кабаев, Шахаб, Аллахяр

"Буде-Глимт":

Норвежцы Кнустена продолжают радовать ярким футболом. Не назовем себя большими знатоками Лиги Конференций, но именно "Буде-Глимт" претендует на статус самой свежей команды турнира. Согласитесь, не так много коллективов могут похвастаться победой над самим Моуриньо со счетом 6:1. Перед последним туром норвежцы справедливо возглавляют квартет и чтобы не опуститься на вторую строчку, им нужно просто сыграть не хуже "Ромы".

Кадровых проблем у "Буде-Глимт" минимум, а потому в четверг должны будут сыграть лучшие. Схема все та же - 4-3-3. Впереди выйдут главные ударники Кнустена - Сольбаккен и Ботхейм. Оба в прекрасной форме и уже забили в нынешнем розыгрыше ЛК 11 голов на двоих. Остановить их - задача с двумя звездочками, а потому центральным защитникам хозяев нужно подготовиться.

Ориентировочный состав: Хайкин - Сампстед, Мое, Лоде, Хёйбротен - Берг, Ветлесен, Сальтнес - Сольбаккен, Ботхейм, Пеллегрино

Цифры и факты

Лишь раз "Заря" и "Буде-Глимт" пересекались на футбольном поле. Как вы понимаете, случилось это в сентябре, когда в родных стенах норвежцы разбили украинцев 3:1

Что интересно, в истории "Зари" есть противостояние и с другим норвежским клубом - "Мольде". В рамках квалификации ЛЕ коллектив Вернидуба победил на выезде 2:1, а дома расписал мировую (1:1)

Луганчане точно останутся третьими в группе, в то время как "Буде-Глимт" еще имеет шанс опустить ниже первого места. Для этого им нужно сыграть хуже "Ромы" в последнем туре

"Буде-Глимт" выиграл три домашних матчах в нынешней Лиги Конференций, а вот на выезде дважды играл вничью

"Заря" выиграла лишь три из 11 домашних матчей на групповых этапах еврокубков при шести поражениях

Аллахяр - лучший бомбардир луганчан в этой Лиги Конференций. Иранский форвард забил дважды, в то время как на счету Громова и Шахаба по одному точному удару

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Турнирное положение команд

# Команда И В Н П М РМ О 1 Буде-Глимт 5 3 2 0 13-4 +9 11 2 Рома 5 3 1 1 15-9 +6 10 3 Заря 5 2 0 3 4-10 -6 6 4 ЦСКА 5 0 1 4 1-10 -9 1

Статистика команд

"Заря":

"Буде-Глимт":

Очные встречи

"Заря" - "Буде-Глимт": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Заря" - "Буде-Глимт" от UA-Football

Победа "Буде-Глимт" 1:0. Тут двояка ситуация. С одной стороны - "Заря" потеряла всякую турнирную мотивацию, что дает им шанс лишиться груза ответственности. Сыграют как сыграют, что с того, ведь в отличие от оппонента, в группе им ловить больше нечего. Но обратная сторона в том, что "Заря" совсем не впечатляет в последних играх. Куда вероятнее, что Скрипник побережет силы своих игроков на матч 18-го тура УПЛ, а потому мы поставим на победу гостей с минимальным счетом.