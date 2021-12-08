Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заря - Буде-Глимт. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 9 декабря 2021
Закрываем еврокубковый сезон в Запорожье. Досрочно закрываем
Фото: ФК Заря
Закончить, забыть, стереть из памяти или оставить лишь в качестве презентации на тему "Как делать не нужно". Примерно так можно описать эмоции от предвкушения последнего еврокубкового матча украинского клуба в этом сезоне. Мы покидаем Европу уже в декабре, так и не заработав шанс поиграть весной 2022-го. Такова реальность и с этим нужно смириться.
Если посмотреть на результаты группового этапа без учета квалификации, то можно назвать "Зарю" самой успешной командой. Ни "Шахтер", ни "Динамо" не смогли добыть две победы, а вот коллектив Скрипника этот подвиг совершил. Впереди их последний матч против мотивированного "Буде-Глимт". Норвежцы еще борются за первое место в квартете и почему бы луганчанам не испортить их планы, тем самым взяв реванш? Было бы хорошее окончание полугодового пути.
"Заря" 19:45 "Буде-Глимт"
ЛК, групповой этап. 6-й тур
9 декабря, Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
Арбитр: К.Якубик
Трансляция: "MEGOGO" и "Воля TV"
Аудио трансляция: Youtube-канал "Подкасты UA-Футбол"
Текстовую онлайн-трансляцию
Последние новости и составы
"Заря":
Вот уже месяц, или около того, мы твердим одну простую вещь - луганчане устали. Можно сколько угодно критиковать Виктора Скрипника, но нужно признать, что он вынужден играть ограниченным набором игроков, теряя при этом по пути свои лидеров. Такова тяжелая реальность. Сейчас у "Зари" серия из двух минимальных побед кряду над "Александрией" и "Ингульцом", но каждая из них была добыта с огромным трудом. И вряд ли в четверг им будет проще.
Уже завтра луганська «Зоря» зіграє з норвезьким футбольним клубом «Буде-Глімт» на полі «Славутич-Арени» в рамках 6-го туру групового етапу Ліги Конференцій УЄФА. Сьогодні ж луганчани провели традиційне передматчеве тренування на базі.https://t.co/mS0bX59bPy pic.twitter.com/ySbhNHyr1q— FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) December 8, 2021
Кадровая ситуация у луганчан редко бывает простой. Последние матчи пропускал Хомченовский, а потому не факт, что он будет готов к четвергу. Поскольку на выходных "Заря" сыграет против "Динамо", можно предположить, что Скрипник не сможет избежать некоторых изменений в составе. На левом крыле защиты, предположим, сыграет Снурницын, Цвек вернется в центр обороны, предоставив небольшой отдых для Вернидуба, а Казаков получит шанс с первых минут.
Ориентировочный состав: Мацапура - Фаворов, Имереков, Цвек, Снурницын - Казаков, Булеца, Громов - Кабаев, Шахаб, Аллахяр
"Буде-Глимт":
Норвежцы Кнустена продолжают радовать ярким футболом. Не назовем себя большими знатоками Лиги Конференций, но именно "Буде-Глимт" претендует на статус самой свежей команды турнира. Согласитесь, не так много коллективов могут похвастаться победой над самим Моуриньо со счетом 6:1. Перед последним туром норвежцы справедливо возглавляют квартет и чтобы не опуститься на вторую строчку, им нужно просто сыграть не хуже "Ромы".
Velkommen @Glimt ???? pic.twitter.com/dadYYKrExG— FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) December 8, 2021
Кадровых проблем у "Буде-Глимт" минимум, а потому в четверг должны будут сыграть лучшие. Схема все та же - 4-3-3. Впереди выйдут главные ударники Кнустена - Сольбаккен и Ботхейм. Оба в прекрасной форме и уже забили в нынешнем розыгрыше ЛК 11 голов на двоих. Остановить их - задача с двумя звездочками, а потому центральным защитникам хозяев нужно подготовиться.
Ориентировочный состав: Хайкин - Сампстед, Мое, Лоде, Хёйбротен - Берг, Ветлесен, Сальтнес - Сольбаккен, Ботхейм, Пеллегрино
Цифры и факты
- Лишь раз "Заря" и "Буде-Глимт" пересекались на футбольном поле. Как вы понимаете, случилось это в сентябре, когда в родных стенах норвежцы разбили украинцев 3:1
- Что интересно, в истории "Зари" есть противостояние и с другим норвежским клубом - "Мольде". В рамках квалификации ЛЕ коллектив Вернидуба победил на выезде 2:1, а дома расписал мировую (1:1)
- Луганчане точно останутся третьими в группе, в то время как "Буде-Глимт" еще имеет шанс опустить ниже первого места. Для этого им нужно сыграть хуже "Ромы" в последнем туре
- "Буде-Глимт" выиграл три домашних матчах в нынешней Лиги Конференций, а вот на выезде дважды играл вничью
- "Заря" выиграла лишь три из 11 домашних матчей на групповых этапах еврокубков при шести поражениях
- Аллахяр - лучший бомбардир луганчан в этой Лиги Конференций. Иранский форвард забил дважды, в то время как на счету Громова и Шахаба по одному точному удару
Турнирное положение команд
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Буде-Глимт
|5
|3
|2
|0
|13-4
|+9
|11
|2
|Рома
|5
|3
|1
|1
|15-9
|+6
|10
|3
|Заря
|5
|2
|0
|3
|4-10
|-6
|6
|4
|ЦСКА
|5
|0
|1
|4
|1-10
|-9
|1
Статистика команд
"Заря":
"Буде-Глимт":
Очные встречи
"Заря" - "Буде-Глимт": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Заря" - "Буде-Глимт" от UA-Football
Победа "Буде-Глимт" 1:0. Тут двояка ситуация. С одной стороны - "Заря" потеряла всякую турнирную мотивацию, что дает им шанс лишиться груза ответственности. Сыграют как сыграют, что с того, ведь в отличие от оппонента, в группе им ловить больше нечего. Но обратная сторона в том, что "Заря" совсем не впечатляет в последних играх. Куда вероятнее, что Скрипник побережет силы своих игроков на матч 18-го тура УПЛ, а потому мы поставим на победу гостей с минимальным счетом.
Популярное сейчас
- Стала известна предварительная причина смерти Игоря Гамулы
- Куда пропал Дмитрий Чигринский | Где доигрывает карьеру большой талант Шахтера?
- КДК УАФ отреагировал на оскорбительный баннер фанов Шахтера в адрес Луческу
- Десна – Мариуполь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 05.12.2021
- Красотка дня. Прекрасная вторая половинка подопечного Шевченко в Дженоа. ФОТО
- Love is... Цыганков поделился фото со своей очаровательной девушкой. ФОТО