Боруссия Д – Рейнджерс. Прогноз матча ЛЕ на 17.02.2022

Лига Европы, стыковые матчи. 1-я игра

Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"

"Боруссия" – "Рейнджерс" 19:45

Трансляция - Megogo

Боруссия Д

"Боруссия" оказалась в Лиге Европы после провального группового этапа ЛЧ. В нём дортмундцы были главными фаворитами квартета, но пропустили впереди себя не только блестящий "Аякс", но и "Спортинг", истинную силу которых во вторник показал "Манчестер Сити" (0:5). BVB к февралю так и не обрёл ожидаемой стабильности, и команда Марко Розе продолжает чередовать успехи с неудачами.

После нового года "Боруссия" одержала ряд ярких побед, включая разгром "Фрайбурга" (5:1) или "Униона" (0:3) на прошлых выходных. Но вылету из Кубка Германии от второлигового "Санкт-Паули" (2:1) или полному краху в игре с "Байером" (2:5) трудно найти оправдание. Сейчас команде приходиться обходиться без главной звезды - Эрлинг Холанд продолжает восстановление после повреждения.

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Рейнджерс

"Рейнджерс" после невероятного прошлого сезона (102 очка в чемпионате) немного сдал обороты в новой кампании. Тем не менее, коллектив продолжает борьбу за чемпионство Шотландии, отставая от извечного конкурента "Селтика" всего на пункт. В Европе дела не столь хороши. В группе "джерс" по два раза выиграли, проиграли и сыграли вничью, уступив первенство "Лиону".

В прошлом сезоне "Рейнджерс" удалось дойти до 1/8 ЛЕ. С тех пор команду покинул Стивен Джеррард, уступив своё место Джованни ван Бронкхорсту. Дела у голландца пока идут неплохо, а клуб демонстрирует веру в наставника, зимой подписав Аарона Рэмси и вингера МЮ Амада Диалло.

Статистика и факты

В последних 10 матчах "Рейнджерс" в ЛЕ было забито меньше 2.5 голов

"Боруссия" впервые за 4 сезона сыграет в ЛЕ

В 8 последних матчах Дортмунда во всех турнирах было забито 3 и больше голов

У Холанда 25 голов в 21 матчах еврокубков за карьеру

Ориентировочные составы

Боруссия: Кобель – Шульц, Загаду, Хуммельс, Аканджи – Беллингем, Джан, Дауд – Ройс, Мален, Брандт

Рейнджерс: Макгрегор – Баришич, Басси, Голдсон, Тавернье – Арибо, Камара – Кент, Рэмси, Диалло – Морелос

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Боруссия Д – Рейнджерс от UA-Футбол

"Боруссия" проповедует результативный футбол, в то время как "Рейнджерс" в Европе традиционно выступает крайне осторожно. Стоит ждать, что Дортмунд сыграет основным составом и является очевидным фаворитом, хотя с первым голом им придётся помучаться. Тем более без Холанда. Прогноз: победа "Боруссии" 2:0.