ЛЕ. Зенит – Бетис 2:3. Ракицкий помог победить испанцам

Лига Европы, стыковые матчи

"Крестовский" (Санкт-Петербург)

Главный арбитр: Бенуа Бастьен (Франция)

Хоть "Бетис" вышел и полурезервным составом, однако испанцы все равно на голову были сильнее россиян. Важную роль сыграл тонус, которого у хозяев сегодня не было, они часто проваливались в элементарных эпизодах. Особенно это любил делать украинец по паспорту Ракицкий, которого заменили в перерыве.

Неосновные игроки "зелено-белых" все равно хотят бороться за место в одиннадцатке, поэтому и с самого старта гости зажали хозяев на их половине поля. Ракицкий уже на седьмой минуте получил желтую за грубый подкат, а затем тот же Ярослав из привезенного собственным фолом стандарта проиграл верховую борьбу Родригесу, который открыл счет уже на восьмой минуте.

Стоит отметить, что подачу со штрафного выполнял Хоакин, ставший самым возрастным автором ассиста в матче Лиги Европы в возрасте 40 лет и 211 дней . Достижение.

Уже на 18-й минуте преимущество удвоил Виллиан Хосе. Петербуржцы совсем провалились при контратаке гостей. Они старательно пятились стеной из четырех защитников, но бразильский нападающий смог протянуть мяч и мимо всех защитников поразил точно левый угол метров с 20.

"Зенит" проснулся во второй половине первого тайма, отличившись сразу дважды. Сначала Дзюба просто стоя на прямых ногах выиграл борьбу у резервного правого защитника Сабали, переведя головой подачу с фланга в ворота. А уже на 28-й минуте в обороне провалились и испанцы, позволив Малкому выйти на расстрельную позицию и попасть между ног голкиперу.

Хозяева на этом не остановились и продолжили еще больше давить “Бетис”: тот же Дзюба снова пробивал головой, но на этот раз Силва кончиками пальцев перевел мяч из-под перекладины на угловой. А вот "зелено-белые" уменьшили свои аппетиты в атакующих наступлениях, сосредоточившись на укреплении оборонительных редутов. И это привело к голу в ворота Кержакова! Голкипер отдал не очень удобную передачу на Ракицкого, Ярослав не дотянулся до мяча и круглого перехватил Руибаль Гарсия, который быстро покатил вперед на забегавшего Гуардадо, а тот уже сделал счет 2:3 на табло.

На старте второго тайма Семак поменял сразу двух защитников, одним из которых был один из антигероев первой половины встречи Ракицкий. "Зенит" после перерыва был более активен в атаке, но команды голов так и не забили. Моменты были у Кузяева и Альберто, но первый расстрелял с семи метров перекладину, а второй с хорошей позиции на последних секундах поединка не сумел подстроиться под мяч и пробить.

К концу матча Пеллегрини поменял абсолютно всех атакующих игроков, и в конце концов смог сдержать победу. Не сказать, чтобы она далась легко, однако не очень-то трудно – “Зенит” помог ее получить. Но шансы у петербуржцев еще есть.

"Зенит" - "Бетис" 2:3

Голы: Дзюба 25, Малком 28 – Родригес 8, Виллиан Хосе 18, Гуардадо 41

"Зенит": Кержаков – Караваев (Мостовой 46), Чистяков (Ерохин 88), Барриос, Ракицкий (Круговой 46), Сантос – Кузяев, Вендел, Клаудиньо (Альберто 65) – Малком, Дзюба (Сергеев 73)

"Бетис": Силва – Сабали, Песселья, Гонсалес, Морено – Родригес, Гуардадо – Руибал (Бельерин 86), Хоакин (Карвалью 85), Хуанми (Тельо 58) – Виллан Хосе (Иглесиас 79)

Предупреждения: Ракицкий 7, Барриос 90+3 – Тельо 75