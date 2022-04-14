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Время показать себя. Малиновский вернулся в старт Аталанты на игру Лиги Европы

Лига Европы
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Нужны голы, ассисты также лишними не будут

Время показать себя. Малиновский вернулся в старт Аталанты на игру Лиги Европы

Фото: twitter.com/Atalanta_BC

UA-Футбол
Новина українською

В одном из самых интересных матчей четверга "Аталанта" сыграет против "РБ Лейпцига". Команды поборются за выход в полуфинал Лиги Европы.

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Известен стартовый состав обоих коллективов. Украинец Руслан Малиновский появится с первых минут. В первом матче недельной давности он остался в запасе.

Поединок "Аталанта" - "РБ Лейпциг" начнется в 19:45. Неделю назад команды сыграли вничью 1:1.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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