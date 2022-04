Время показать себя. Малиновский вернулся в старт Аталанты на игру Лиги Европы

В одном из самых интересных матчей четверга "Аталанта" сыграет против "РБ Лейпцига". Команды поборются за выход в полуфинал Лиги Европы.

Известен стартовый состав обоих коллективов. Украинец Руслан Малиновский появится с первых минут. В первом матче недельной давности он остался в запасе.

