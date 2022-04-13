Аталанта - РБ Лейпциг. Анонс и прогноз четвертьфинала Лиги Европы на 14.04.2022

"Аталанта" уже ничего не скрывает. Не скрывает, что сезон в лиге провален, настроения играть там нет и все усилия сейчас направлены на Лигу Европы. Джан Пьеро Гасперини говорит о нацеленности на полуфинал Евротурнира, заявляя, что он станет значимым достижением, вехой, переведет клуб в особую когорту, оставит в памяти. Матч в четверг называет перекрестком, который определит сезон. Все это в корне отличается от ситуации в "Лейпциге", который еще может закончить сезон с двумя трофеями и в Топ-3 Бундеслиги.

Означает ли такой расклад, что итальянцы будут играть с большим желанием? Или же наоборот, с большей нервозностью против спокойствия немцев?

14 апреля. 19:45. Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "РБ Лейпциг"

Главный арбитр: Антонио Матеу Лаос (Испания)

Результат первого матча: 1:1

В лиге бергамаски выиграли лишь два из последних 11-ти матчей. В последних пяти забили всего три мяча. Из-за двух поражений подряд даже опустились на восьмое место, не выводящее в Еврокубки на следующий сезон. Матч против "Сассуоло" (1:2) казался для них будто костью в горле между двумя против "Ред Булл". Гасперини выставил ультраатакующий состав, из которого в первых 11-ти завтра останутся от силы пятеро. Как результат - команда выглядела разобранной, отвлеченной и пропустила множество контратак.

Отвлекается она еще и на административные дела. Вчера был назначен новый Совет Директоров с численным преимуществом представителей новых американских акционеров, при этом сообщается, что эти же акционеры хотят купить "Челси". Что вызывает бурю недовольства в Бергамо. Также Гасперини уже встречался с новым техническим директором и обсуждал с ним летние трансферы. Атмосфера конца сезона, конца эры.

В Лиге Европы все тише и успешнее. Дома против "Олимпиакоса" и в гостях против "Байера" было трудно, но команда проявила характер, боевитость. В гостях против греков и дома против немцев играла впечатляюще, интенсивно и ярко как в лучшие времена. А в Лейпциге казалась более собранной и талантливой, чем соперник и в вязком первом тайме, и в великолепном втором.

"Лейпциг" в лиге играет блестяще. Девять побед, две ничьи и поражение от "Баварии" в 12-ти последних матчах, 34 забитых в них. Перед "Аталантой" была разгромлена в Дортмунде местная "Боруссия" (4:1), а в последний уик-энд уже к 44-ой минуте - "Хоффенхайм" дома (3:0). Доменико Тедеско не скрывает радости от нынешнего периода. В Лиге Европы был пройден "Реал Сосьедад", прежде всего благодаря 3:1 в гостях. Команда еще и в полуфинале Кубка Германии. Ужасное начало сезона почти забыто.

Правда, слово "почти" здесь важно. Поскольку даже после такого периода "быки" опережают пятое, нелигочемпионское, место, лишь на три очка. А первый матч против "Аталанты" отыграли не лучшим образом. Тедеско признал, что ошибались и в построении игры, и в контратаках, как своих, так и соперника.

Это противостояние должно было стать украшением стадии, да и всего турнира. В первом тайме первого матча оно не оправдало ожиданий, кроме классного индивидуального гола Луиса Муриэля. А вот во втором команды уже разошлись как следует. Доведя общую статистику матча до 35-ти ударов по воротам, 11-ти - в створ и четырех - в каркас ворот. Не хватало лишь голов. Завтра мы вправе требовать два великолепных тайма и гораздо больше забитых мячей.

Кадры

"Аталанта" ожидает возвращения травмировавшегося в первом матче Ремо Фройлера. Его участие под вопросом. Под вопросом и центральный защитник Джимсити. Его коллега по амплуа капитан Толой точно вылетел. Вновь бросят в бой 18-летнего Скальвини? Или же Гасперини, как и в первом матче, удивит соперника переходом на игру с четырьмя защитниками? Латераль Меле также травмирован. А вот остальные в сборе. Де Роон должен усилить центр поля, Сапата вернулся, Муриэль набирает форму.

Руслан Малиновский не выходил в стартовом составе в двух предыдущих матчах. В Лейпциге не вышел вообще. Его состояние непонятно. Большинство СМИ прогнозируют ему место в стартовом составе, но и в предыдущих матчах прогнозировали.

"Лейпциг" получил хорошие новости в атаке. Нкунку забил "Хоффенхайму", Поульсен опомнился от травмы. Еще сырые после травм в первом матче Клостерманн и Хенрихс набрали форму. Андре Силва отыграл слабо в первом матче и неясно, получит ли шанс. В остальном же сюрпризов не ожидается. В том числе и с тактической схемой, которая должна остаться 3-4-2-1.

"Аталанта": Муссо, Паломино, Демираль, Скальвини, Хатебур, Де Роон, Фройлер, Коопмейнерс, Дзаппакоста, Пашалич, Сапата

"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерманн, Орбан, Гвардиол, Хенрихс, Кампль, Лаймер, Анхелиньо, Ольмо, Андре Силва, Нкунку

Прогноз: Аталанта - РБ Лейпциг 2:2, 3:2 дополнительное время

Итак, ожидаем замечательную игру в сумасшедшем темпе. Возможно, не с первых минут, но постепенно. Команды также должны восполнить недостаток голов. Оба тренера говорят об особом шансе выдать памятный сезон, латераль "Аталанты" Давиде Дзаппакоста - о злости и желании реабилитации за неудачи. Кто победит? "Лейпциг" побеждал в шести гостевых матчах подряд во всех турнирах, "Аталанта" в лиге дома играет ужасно, но как раз в Еврокубках на "Гевисс" лучше, чем вне его. Может быть все, что угодно.