ЛЕ. Рейнджерс – РБ Лейпциг 3:1. Немецкого финала не будет

Лиге Европы. 1/2 финала, ответный матч

Глазго, "Айброкс"

"Рейнджерс" – "РБ Лейпциг" 3:1

Голы: Тавернье 18, Камара 24, Ландстрем 80 – Нкунку 79

"Рейнджерс": Макгрегор – Тавернье, Ландстрем, Голдсон, Басси, Баришич – Райт (Арфилд, 59), Камара, Джек (Балогун, 59), Кент – Арибо (Сакала, 45+3)

"РБ Лейпциг": Гулачи – Клостерман, Орбан, Гвардиол – Хенрикс, Кампль, Лаймер, Анхелиньо (Хальстенберг, 81) – Ольмо (Собослаи, 62), Нкунку – Поульсен (Силва, 81)

Предупреждения: Басси 26, Голдсон 31, Баришич 43 – Кампль 52

"Рейнджерс" совершил настоящую сенсацию, не пустив фаворита турнира "РБ Лейпциг" в их первый европейский финал в клубной истории. "Быки" приехали на "Айброкс" с перевесом в один мяч, но ударный дебют шотландцев вкупе с сумасшедшей поддержкой трибун полностью перевернули противостояние.

Уже к середине первого тайма в качестве отыгрывающихся оказался "Лейпциг". Хотя не то чтобы это прямо напрашивалось. Обе команды начали матч с высоким прессингом, однако никто не решался держать мяч при давлении соперника. В итоге вырисовалась картина, в которой вратари и центральные защитники поспешно били вперёд, но там мячом завладевали оппоненты и делали то же самое.

Этот обоюдный пинг-понг завершился на 18-й минуте, когда Глену Камара удалось зацепиться на чужой половине, прокинуть мяч на Кента. Тот ворвался в штрафную и нашёл прострелом Тавернье, отправившего мяч в сетку. К трём мячам в ворота Дортмунда, к дублю "Браге" вингбек положил ещё один, выйдя в лучшие голеадоры турнира (7 мячей). И убежал он, само собой, от Анхелиньо, от которого также исходила главная угроза впереди от его команды.

Вскоре Гвардиол нарушил негласное правило выбивать мяч куда подальше, рискнул при передаче на своей половине, и просчитался. В итоге Райт быстро доставил мяч до Камара, отправившего мяч в нижний угол Гулачи ударом издали. "Быки" не быстро оклемались от этого нокдауна, и до перерыва успели ответить лишь моментом Орбана с углового, но мяч прошёл мимо.

На старте второго тайма "Лейпциг" начал играть в свой футбол, и появилось впечатление, что скоро они всё вернут на свои места. Собослаи и Поульсен здорово выдергивали центрбеков из линии, куда врывались Нкунку или центрхавы. Сначала это сделал Лаймер, но 40-летний Макгрерор сложился и выиграл рандеву. Но уже через минуту ветеран был бессилен. Анхелиньо мастерски исполнил один из своих 11 кроссов за игру, и Нкунку в одно касание переправил мяч в сетку.

На радостях гости побежали забивать второй, но их ждала засада. "Рейнджерс" умудрился создать из обычного стандарта с метров 40 до ворот настоящий момент. После навеса с фланга мяч едва рикошетом не залетел за шиворот Гулачи, вратаря подстраховал Гвардиол, но вот Ландстрема остановить уже было некому. "Лейпциг" пытался штурмовать хозяев под оглушительный свист трибун, но было слишком поздно. 3:1.

"Рейнджерс" благодаря сумасшедшему настрою, реализации и ревущему "Айброксу" проходит в финал. Немецкого финала у нас не будет, но зато битва Тавернье против Костича обещает быть жаркой.