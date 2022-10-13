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0 очков после 4-х туров. Динамо замыкает турнирную таблицу группы Лиги Европы
Потеряли последние шансы на плей-офф ЛЕ
Фото: ФК Динамо Київ
Киевское Динамо в матче 4-го тура Лиги Европы в Польше
В параллельном матче Фенербахче обыграл кипрский АЕК 2:1.
Таким образом, Динамо с нулем очков после 4-х туров остается на последнем месте в группе.
1-2 места делят Фенербахче и Ренн (по 10 баллов), на 3-м – АЕК (3 очка).
Таким образом, киевляне потеряли все шансы на выход в следующую стадию турнира. А вот за 3-е место, которое дает шанс на Лигу конференций, побороться еще можно
Ну и напомним, что через две недели Динамо снова сыграет с АЕКом на выезде.
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