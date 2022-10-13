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0 очков после 4-х туров. Динамо замыкает турнирную таблицу группы Лиги Европы

Лига Европы
Обновлено
(2 голосов)

Потеряли последние шансы на плей-офф ЛЕ

0 очков после 4-х туров. Динамо замыкает турнирную таблицу группы Лиги Европы

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Киевское Динамо в матче 4-го тура Лиги Европы в Польше проиграло Ренну со счетом 0:1. Киевляне пропустили единственный гол в самом начале второго тайма.

В параллельном матче Фенербахче обыграл кипрский АЕК 2:1.

Таким образом, Динамо с нулем очков после 4-х туров остается на последнем месте в группе.

1-2 места делят Фенербахче и Ренн (по 10 баллов), на 3-м – АЕК (3 очка).

Таким образом, киевляне потеряли все шансы на выход в следующую стадию турнира. А вот за 3-е место, которое дает шанс на Лигу конференций, побороться еще можно

Ну и напомним, что через две недели Динамо снова сыграет с АЕКом на выезде.

0 очков после 4-х туров. Динамо замыкает турнирную таблицу группы Лиги Европы - изображение 1
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В статье: Динамо (Киев)
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Комментарии (3)
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djeff2015 (Запорожье)
13.10.2022 в 23:12
повна деградація....просто огидно дивитися на цю безпорадність. тактично-0. майстерність-0.
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0
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alex.belogubko (одесса)
13.10.2022 в 23:01
ДК уже не чего не надо и ЛК --они теперь будут играть только в дворовом УПЛ --так опозорить Украину и имя великого клуба --надо их всех штрафануть на большие бабки --начните с Мирчи
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fanat_football (Херсон)
13.10.2022 в 22:40
Безхребетні слабаки!
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