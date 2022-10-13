0 очков после 4-х туров. Динамо замыкает турнирную таблицу группы Лиги Европы

Киевское Динамо в матче 4-го тура Лиги Европы в Польше проиграло Ренну со счетом 0:1 . Киевляне пропустили единственный гол в самом начале второго тайма.

В параллельном матче Фенербахче обыграл кипрский АЕК 2:1.

Таким образом, Динамо с нулем очков после 4-х туров остается на последнем месте в группе.

1-2 места делят Фенербахче и Ренн (по 10 баллов), на 3-м – АЕК (3 очка).

Таким образом, киевляне потеряли все шансы на выход в следующую стадию турнира. А вот за 3-е место, которое дает шанс на Лигу конференций, побороться еще можно

Ну и напомним, что через две недели Динамо снова сыграет с АЕКом на выезде.