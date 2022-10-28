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Гармаш попал в символическую сборную тура Лиги Европы
За два спасательных гола
фото - Getty Images
Денису Гармашу хватило получаса, чтобы зажечь в матче 5-го тура Лиги Европы против АЕКа. Хавбек вышел на замену и оформил дубль, спас "Динамо" от позорного поражения.
Понятно, что два результативных удара позволили Денису получить высокий балл от разных статистических порталов. Sofascore даже включил Гармаша в свою символическую сборную.
Примечательно, что в нее также попал Омри Альтман – израильский хавбек АЕКа, забивший два гола в этом поединке. К слову, один из мячей Альтмана претендует на звание лучшего в туре.
Добавим, что для Гармаша этот матч стал 87-м в еврокубках за "Динамо". Первый гол в матче с АЕКом стал юбилейным – 10-м. Теперь на его счету 11 голов и 7 результативных передач на международной клубной арене.
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