Гармаш попал в символическую сборную тура Лиги Европы

Денису Гармашу хватило получаса, чтобы зажечь в матче 5-го тура Лиги Европы против АЕКа. Хавбек вышел на замену и оформил дубль, спас "Динамо" от позорного поражения.

Понятно, что два результативных удара позволили Денису получить высокий балл от разных статистических порталов. Sofascore даже включил Гармаша в свою символическую сборную.

Примечательно, что в нее также попал Омри Альтман – израильский хавбек АЕКа, забивший два гола в этом поединке. К слову, один из мячей Альтмана претендует на звание лучшего в туре.

Добавим, что для Гармаша этот матч стал 87-м в еврокубках за "Динамо". Первый гол в матче с АЕКом стал юбилейным – 10-м. Теперь на его счету 11 голов и 7 результативных передач на международной клубной арене.