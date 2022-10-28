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Гармаш попал в символическую сборную тура Лиги Европы

Лига Европы
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За два спасательных гола

Гармаш попал в символическую сборную тура Лиги Европы

фото - Getty Images

Новина українською

Денису Гармашу хватило получаса, чтобы зажечь в матче 5-го тура Лиги Европы против АЕКа. Хавбек вышел на замену и оформил дубль, спас "Динамо" от позорного поражения.

Понятно, что два результативных удара позволили Денису получить высокий балл от разных статистических порталов. Sofascore даже включил Гармаша в свою символическую сборную.

Гармаш попал в символическую сборную тура Лиги Европы - изображение 1

Примечательно, что в нее также попал Омри Альтман – израильский хавбек АЕКа, забивший два гола в этом поединке. К слову, один из мячей Альтмана претендует на звание лучшего в туре.

Добавим, что для Гармаша этот матч стал 87-м в еврокубках за "Динамо". Первый гол в матче с АЕКом стал юбилейным – 10-м. Теперь на его счету 11 голов и 7 результативных передач на международной клубной арене.

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В статье: Денис Гармаш Динамо (Киев) АЕК (Ларнака)
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Комментарии (1)
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2.dc (Николаев)
28.10.2022 в 12:56
Дениску в студию! … жаль только это чудо-оружие поздно подпустили(. От позорного поражения то спас - а вот от позорной ничьей уже времени не хватило … (
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