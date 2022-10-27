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Есть первое очко! АЕК – Динамо 3:3. Видео голов и обзор матча

Украинские
Обновлено
(4 голосов)

Видеообзор поединка

Есть первое очко! АЕК – Динамо 3:3. Видео голов и обзор матча

instagram.com/aeklarnacaofficial

Новина українською

Киевское Динамо сыграло выездной матч 5-го тура Лиги Европы с кипрским АЕКом.

Киевляне, казалось, неплохо начали, забили из офсайда, однако неожиданно пропустили в середине тайма – красавца ножницами положил Альтман.

В самой концовке первого тайма Динамо все-таки отыгралось - вовремя откликнулся и проткнул вратаря Ванат.

В начале второго тайма ДК снова пропустило – Рафаэл Лопеш положил головой очень красиво и без шансов для Нещерета. А затем не без помощи Тымчика АЕК забил и третий мяч.

Гармаш в концовке выгрыз ничию, оформив дубль, но это не спасает киевлян от вылета из еврокубков - последнее местов группе.

АЕК – Динамо 3:3

Голы: Альтман (26, 72), Рафаэл Лопеш (53) - Ванат (45), Гармаш (82, 90+2)

Обзор матча:

Гол Альтмана:

Гол Ваната:

Гол Рафаэла Лопеша:

Второй гол Альтмана:

Гол Гармаша:

Второй гол Гармаша:

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В статье: Динамо (Киев) АЕК (Ларнака)
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Комментарии (15)
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alex.belogubko (одесса)
27.10.2022 в 23:07
раньше надо было выпускать замену со 2 тайма --ну не чего не попали в ЕК а попали УПЛ--всё проиграли что могли ---позорите Украину -имя великого клуба засранцы--Суркис не бережёт Мирчу доведёт до инфаркта или инсульта
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0
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
27.10.2022 в 22:48
Найсмішніше, коли смердюче бидло з Відірвиколесовок та недобиті колаборанти-обожнювачі "руZZкага міра", які ненавидить ДИНАМО всіма потрохами своєї продажної сутності починають, на кшталт, "переживати" за гру легендарного клубу, за роботу тренерів і футболістів ... Вони з текучою слиною та звисаючими з ніздрів шмарклями лізуть своїм продажним рилом до ДИНАМО ... А все заздрість ... Вони ж не повернуть історію назад ... (хоча їх натхненник - плешивий фюрер намагається) ...
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0
-2
storm_ua (Николаев)
27.10.2022 в 22:33
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0
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
27.10.2022 в 22:35
пшов нах колаборант !
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0
0
aleks68
27.10.2022 в 23:11
идиот заглохни и подмойся
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
27.10.2022 в 22:22
Запхайте то очко суркісні в...
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0
-1
tolina-ystas (Краматорск)
27.10.2022 в 21:26
Игра во втором тайме та же.По всей видимости у этого состава она никогда не изменится.Некоторые игроки вызывают просто изумление Кабаев больше часа был на поле именно был,что он там делал не понятно.Сидорчук полный ноль.Шепелев видит свою задачу весьма странно при получении мяча мгновенно сунуть его ближнему.Просто заповедь какая то сунь ближнему иначе заберут и возрадуются.Все разговоры и заверения перед матчем пустой базар.Ни желания ни мастерства!
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+3
-1
vlotko (Броди)
27.10.2022 в 22:27
Нулі Сирота, Забарний, Кабаєв, а Сидорчук - боєць.
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0
-1
Скажений Заєць (Вінниця)
27.10.2022 в 21:23
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0
-1
lir1205 (Запорожье)
27.10.2022 в 21:08
Динамо вірило, що буде перемога, Але завжди крутилось колесо І їхало воно вже без дороги, Команду знов в болото занесло. Не знаю я би випустив на поле всіх тих хто мало грав не так соромно було б дивитись. Психологічно не готові майстерність і самовіддача - нульова.
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+3
-1
sidor3 (Киев)
27.10.2022 в 20:41
Динамо это полное дно. Уже Кипр возит рылом по полю. Сидорчук и Шепелев в центре это ужас футбола
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+3
-1
tolina-ystas (Краматорск)
27.10.2022 в 20:41
В первом тайме Динамо производит впечатление какой то обреченной команды.Игра напрочь пропала.Выход из зоны защиты сплошные муки.За весь тайм ни один игрок не выполнил ни единого обыгрыша.Прада и соперник не лучше.Даже Луческу выглядит каким то обреченным.Тяжкие времена у команды!
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+3
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
27.10.2022 в 20:38
Еврей евреям забил. Негодяй.
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0
-3
Dimka26 (Чернигов)
27.10.2022 в 21:09
вы своим кентам из ОПЗЖ льстите
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0
-1
varenik3970 (Минск)
27.10.2022 в 20:30
Красавец гол !!!
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0
-1

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