Есть первое очко! АЕК – Динамо 3:3. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
instagram.com/aeklarnacaofficial
Киевское Динамо сыграло выездной матч 5-го тура Лиги Европы с кипрским АЕКом.
Киевляне, казалось, неплохо начали, забили из офсайда, однако неожиданно пропустили в середине тайма – красавца ножницами положил Альтман.
В самой концовке первого тайма Динамо все-таки отыгралось - вовремя откликнулся и проткнул вратаря Ванат.
В начале второго тайма ДК снова пропустило – Рафаэл Лопеш положил головой очень красиво и без шансов для Нещерета. А затем не без помощи Тымчика АЕК забил и третий мяч.
Гармаш в концовке выгрыз ничию, оформив дубль, но это не спасает киевлян от вылета из еврокубков - последнее местов группе.
Голы: Альтман (26, 72), Рафаэл Лопеш (53) - Ванат (45), Гармаш (82, 90+2)
Обзор матча:
Гол Альтмана:
Гол Ваната:
Гол Рафаэла Лопеша:
Второй гол Альтмана:
Гол Гармаша:
Второй гол Гармаша:
Популярное сейчас
- ЛЕ. АЕК (Ларнака) - Динамо 3:3. Очередная свинья от "победителя" Луческу
- Забивает много и играет ярко: Марко Девичу – 39 лет
- "Даже если будет 50 млн, мы не позвоним Ахметову". В Шахтере назвали цену на Мудрика
- Рух - Металлист 1925: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Красотка дня. Как Анна Левандовская поддерживала своего мужа на трибунах Камп Ноу. ФОТО
- Готова покорять мир: Свитолина вместе с новорожденной дочкой отправилась домой