Есть первое очко! АЕК – Динамо 3:3. Видео голов и обзор матча

Киевское Динамо сыграло выездной матч 5-го тура Лиги Европы с кипрским АЕКом.

Киевляне, казалось, неплохо начали, забили из офсайда, однако неожиданно пропустили в середине тайма – красавца ножницами положил Альтман.

В самой концовке первого тайма Динамо все-таки отыгралось - вовремя откликнулся и проткнул вратаря Ванат.

В начале второго тайма ДК снова пропустило – Рафаэл Лопеш положил головой очень красиво и без шансов для Нещерета. А затем не без помощи Тымчика АЕК забил и третий мяч.

Гармаш в концовке выгрыз ничию, оформив дубль, но это не спасает киевлян от вылета из еврокубков - последнее местов группе.

АЕК – Динамо 3:3

Голы: Альтман (26, 72), Рафаэл Лопеш (53) - Ванат (45), Гармаш (82, 90+2)

Обзор матча:

Гол Альтмана:

Гол Ваната:

Гол Рафаэла Лопеша:

Второй гол Альтмана:

Гол Гармаша:

Второй гол Гармаша: