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ЛЕ. АЕК (Ларнака) - Динамо 3:3. Очередная свинья от "победителя" Луческу

Лига Европы
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(5 голосов)

Киевская команда досрочно заняла последнее место в группе

ЛЕ. АЕК (Ларнака) - Динамо 3:3. Очередная свинья от "победителя" Луческу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Суркисы создали вокруг Луческу нимб неприкосновенности. Любой другой тренер после таких результатов уже с треском лишился бы своего поста в "Динамо", но румынского специалиста ценят, словно порядочная девушка – целомудрие. Возможно, именно отсутствие какого-либо давления и ответственности подавляют в Луческу какие-либо нотки самокритики и самоанализа. "Еще никогда мы не оказывались в такой тяжелой ситуации, но думаю, мы справимся", – звучало перед матчем. А после матча, очевидно, будут звучать традиционные "отмазки" о тяжелых переездах, травмах игроков и нарушенном тренировочном процессе.

АЕК в чемпионате Кипра идет на пятом месте, но на фоне "Динамо" эта команда чувствовала себя крайне уверенно. Хотя начала игру не первым номером. На стартовом отрезке хозяевам пришлось много защищаться, что вылилось в опасность у ворот Пирича уже на четвертой минуте. Тымчик классно отдал передачу от линии ворот на врывавшегося из глубины Буяльского. Виталий бил хорошо, но даже после рикошета от защитника мяч не проскользнул мимо вратаря.

Прошло немного времени до момента, когда снаряд наконец-то затрепетал в сетке ворот хозяев. На этот раз Буяльский выполнил передачу на Ваната, а форвард разобрался быстро и точно. Проблема пришла от фемиды: офсайд был и был четко зафиксирован. Хотя знак для украинского представителя это был хороший.

Но хватало "знаков" и у ворот Нещерета. АЕК с позиции второго номера создал столько же моментов, сколько и владевшее инициативой "Динамо". Прежде всего – это удар Фаража со штрафного с острого угла (выше ворот). А затем передача того же Фаража в направлении Рафаэля Лопеша. Нападающий немного не дотянулся до мяча, но было интересно.

Обменявшись уколами, АЕК хотел и сумел пойти дальше. Пока "Динамо" готовило очередную позиционную атаку, киприоты организовали быстрый выпад флангом. Безудержный Фараж выполнил подачу, а Альтман в прыжке виртуозно оформил шедевр. Этот гол будет претендовать на звание лучшего на неделе.

После этого игра успокоилась, что, безусловно, было на руку АЕКу. Фактически команда сконцентрировалась на том, чтобы удержать свое преимущество до свистка на перерыв. Но прогадала. И поплатилась за столь сомнительный план. "Динамо" забило в ходе позиционного наступления аккуратно перед свистком про окончание тайма: достаточно жесткую передачу с фланга от Вивчаренко Буяльский не обработал, но в касание переадресовал на Ваната. Владислав принял мяч, положил корпус и сильно пробил в ближний угол. Так сильно, что банально "прошил" перчатки голкипера. Очень своевременный момент просветления для "Динамо". Второй тайм обещал надежду.

А когда Тымчика вывели один на один с голкипером – и подавно. Да, "динамовец" свою дуэль проиграл, но легкость, с которой гости создали момент, обнадежила. Однако с такой же "легкостью" защита "Динамо" позволяла проявлять себя киприотам. Едва ли не первая содержательная атака АЕКа во втором тайме снова шокировала Луческу и его футболистов. Фланговая подача от Энглезу парализовала центральных защитников "Динамо", чем воспользовался Рафаэл Лопеш – 2:1. И теперь нужно было забивать минимум дважды, - "Динамо" устраивала только победа, - менее чем за 45 минут.

Но эти два мяча были от "Динамо" так далеко, как цивилизация – от россии. Никакой реакции на пропущенный гол киевляне не проявили. АЕК также не нагнетал, но когда получил возможность воспользоваться очередным провалом соперника в защите, то не отказал себе в удовольствии. Фараж отдал на Альтмана, которого вроде бы опережал Тымчик. Но израильтянин выиграл силовую борьбу, сместился чуть левее и точно пробил в нижний угол. Страшно вообразить, что было бы с такой защитой "Динамо" в Лиге чемпионов.

Получив такой удар под дых, "Динамо" потеряло самообладание. По крайней мере, об этом можно судить на основе столкновений и мини-конфликтов, возникающих на поле вместо голевых моментов у ворот АЕКа. Хотя тот, у кого нервы не всегда в порядке, среагировал как раз правильно – Гармаш выстрелил дублем и спас киевлян от полного позора. Сначала Денис головой замкнул подачу Тымчика с фланга, а затем мощным ударом увенчал успехом розыгрыш углового.

Но если бы чуть раньше… Хотя даже последние секунды оставляли шанс для удивительного спасения, ведь вышедшие на замену Пэррис и Диалло могли затолкать мяч в ворота в ходе финального штурма. "Динамо" не спаслось от последнего места в группе, но немного подсластило вкус этого провала.

Прервана серия из шести поражений в Лиге Европы. Прервана серия из шести еврокубковых поражений в этом сезоне. Но это все равно "свинья" от Луческу. "Свинья" вместо весенних еврокубковых перспектив.

Лига Европы. 5-й тур. Группа В
27.10.2022. Кипр. Ларнака. "АЕК Арена"
Арбитр в поле – Джон Битон (Шотландия)
АЕК - "Динамо" 3:3
Голы: Омри Альтман 26, Рафаэл Лопеш 53, Омри Альтман 72 - Владислав Ванат 45, Денис Гармаш 82, Денис Гармаш 90+1

АЕК: Кенан Пирич, Ненад Томович, Луиш Густаву, Имад Фараж (Кипрос Христофору 84), Рафаэл Лопеш (Рафаил Мамас 66), Роберто Росалес (Микель Гонсалес 88), Пере Понс, Никос Энглезу, Адам Дьюрчо (Гиоргос Наум 89), Омри Альтман (Виктор Олатунджи 83), Хрвое Миличевич

"Динамо": Руслан Нещерет, Константин Вивчаренко, Сергей Сидорчук, Владислав Кабаев (Денис Гармаш 65), Владимир Шепелев (Самба Диалло 83), Владислав Ванат (Артем Беседин 83), Виктор Цыганков, Александр Тымчик, Илья Забарный, Виталий Буяльский (Кахим Пэррис 76), Александр Сирота

Предупреждения: Роберто Росалес 79 - Владимир Шепелев 35, Сергей Сидорчук 54, Виктор Цыганков 55, Илья Забарный 69, Самба Диалло 85

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В статье: Лига Европы Динамо (Киев) АЕК (Ларнака)
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Комментарии (85)
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V.Dem (Kyiv)
27.10.2022 в 23:10
Як це не прикро говорити мені, вболівальнику Динамо з часів гучних перемог команди в Європі, але нині в Динамо вакантні місця президента, генерального та спортивного директорів, головного тренера та капітана. За виключенням Гармаша, Шапаренка, Буяльського та Циганкова гравці доволі посередні і чомусь без характеру. Луческу зламав динамівський стиль гри і нічого нового не привніс. Про старосовєцький менеджмент, вірогідно це єдина команда в Україні, і говорити зайве. Прикро, але таке нині Динамо, яким пишаються Суркіси та Луческу.
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
27.10.2022 в 23:02
Кожного разу чекають дива, пишуть і дивуються.... не надоїло? Нема що обговорювати!
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0
0
andy1990
27.10.2022 в 22:53
А неадекватні ще й замінусовали мій пост. Сьогодні прошли похорони цього суркісоклубу. І до речі - Ноттінгем Форест має крутіші трофеї у своїй історії, але вони не кажуть ВКНФ. А ви ідіоти повторюйте і далі як мантру своє вкдк. Обі....срались, так змініть білізну, а ви замість цього стоїте з гордим виразом обличчя.
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+3
-3
C_Ballack (Днепр)
27.10.2022 в 22:58
Хорошо сказано. Ни кого прошлое не интересует, все живут настоящим. А в данный момент дырка это просто дырка в ЧУ
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0
-2
vlotko (Броди)
27.10.2022 в 23:08
Хто не пам'ятає минулого, той не вартий майбутнього - так сказала одна мудра людина.
0
0
C_Ballack (Днепр)
27.10.2022 в 23:09
Це відноситься до історії людства, яке це має відношення до футбольного клубу?)
0
0
metall5291 (Kharkiv)
27.10.2022 в 23:01
100%
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0
-1
Тренерую (Столица)
27.10.2022 в 22:40
Суркис - некудышний менеджер. С Луческу надо было уже давно расстаться, он себя исчерпал ещё год назад и это очевидные вещи - но не для Суркиса. Лишний год был потерян с Хацкевичем, Михаилеченко и сейчас с Луческу. Суркис - не тормози!!!((( Хватит трепать нервы болельщиков Динамо!!! Не можешь сра...ь - не мучай жо...у!!!
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+2
-2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
27.10.2022 в 22:57
Вони всі постаріли і втратили хватку
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+2
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
27.10.2022 в 22:33
Барселиниуc (землянин), я бы ему купил, но только в Украине, в Израиле такой дрек хоронить очень дорого.
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0
-1
Trahforel (Чернигов)
27.10.2022 в 22:29
А ведь вам говорил - поставьте Рябоконя. Мы не хотим ставить Рябоконя, мы хотим жрать цыганское го*но. Начали хрюкать - кто такой этот твой Рябоконь. Такого тренера не було й не буде, він єдиний хто щось зробить. Олександр Дмитрович, *баш їх *лядь. Наслаждайтесь вырванным очком за 5 туров у кипрского гранда и серединой таблицы в упл дальше. Зато шапкокидателю компенсацию не придется платить. Сэкономили так сэкономили. А лучший тренер всех времён и народов должен щас в ТРОшечке катать? Где справедливость. Да с этим составом в таком чемпионате он бы точно был бы минимум первый. И с этой группы минимум бы вышел в ЛК.
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+5
-2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
27.10.2022 в 22:24
Це вже не смішно! Гоніть діда!
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+2
-1
aleks68
27.10.2022 в 22:26
когда у него заканчивается контракт?летом 2023?дайте человеку доработать и заработать на старость
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0
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
27.10.2022 в 22:54
Так і старість вже проходить) в 78років ніхто не тренерує!
+2
-1
aleks68
27.10.2022 в 23:06
бокасса спасибо за минусы.верёвку выслать?
0
0
cucumber (Киев)
27.10.2022 в 22:23
Це був футбол? У виконанні ДК проти п'ятої команди Кіпру? Суркіси, вам несоромно?
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+2
-1
aleks68
27.10.2022 в 22:22
"лучше играть в Лиге Европы и побеждать,чем в Лиге Чемпионов унизительно терпеть поражения".ваши слова игорь михайлович
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+1
-1
Mexxxxx (Просяная)
27.10.2022 в 22:31
Не получилось спрятаться в более слабой лиге. Пришлось тут "унизительно терпеть поражения". Хорошо хоть в Лигу Конференций не прошли, а то там разные Аполлоны и Вадуцы могли б еще поиздеваться.
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+3
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
27.10.2022 в 22:21
І за трансляцію цього лайна ще треба платити гроші? Та щоб воно згоріло.
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+3
-2
Footballers (Умань)
27.10.2022 в 22:12
Сам футбол був веселий,6 голів і навіть не програли
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+2
0
andy1990
27.10.2022 в 22:10
Вперше за рік написав коммент. Його проігнорили. Х... за вами. Скажу коротко - дирнамо - лайноклуб. І ще.... Ахметов все ж комерс, а суркісня - бандюки і цим все сказано.
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+3
-2
Ariakiev01 (Київ)
27.10.2022 в 22:08
Пошел болеть за Днепр
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+2
-2
Ariakiev01 (Київ)
27.10.2022 в 22:07
Уже устали... Теперь ДК выиграет у Кривбаса потом сольктся Фенеру ибо им есть за что поборотся за 1/8 потом выграет у ЧО, дотащится до зимы в надежде чтото наладить на Мальдивах
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+1
-2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
27.10.2022 в 22:59
Не виграє у Кривбасса!
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0
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
27.10.2022 в 22:05
Для такой игры очень мало комментов.
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+1
-3
Comment06 (Украина)
27.10.2022 в 22:05
Смеяться или плакать?-Некогда великий клуб (сейчас всего 39й в Европе) героическими усилиями в доб.время сравнивает счет с кипрским ноунемом (135й в Европе), набирая в предпоследнем туре первое очко и досрочно занимая последнее место в группе с 107м Фенербахче и 49м Ренном! Если это не дно, то что? P.s. Если Гармаш за 12мин забивает два гола, то сколько он забил бы за 94мин!?
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Барселиниуc (землянин)
27.10.2022 в 22:02
Гармаш таки спас очко верившего в него Луческу.
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Dimka26 (Чернигов)
27.10.2022 в 22:07
чего не скажешь вчера про Левандовского для Чави) пхпхпх
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Барселиниуc (землянин)
27.10.2022 в 22:15
По закону жанра спасать очко Хави должен был преданно любящий его Дембеле, а не Лева.
+1
0
Рівнянин (Рівне)
27.10.2022 в 22:01
Все просто:одні бездарності! За зовсім маленьким виключенням.Шепєлєв,Сидорчук це гравці екстра-класу?Якщо так,то я Папа Римський!
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djeff2015 (Запорожье)
27.10.2022 в 22:01
а мені нравиться як вОно(дно) горить......
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Рівнянин (Рівне)
27.10.2022 в 21:57
Що це таке було? Мазохізм? Чи ексибіционізм?Як його не назви,але це явна нетрадиційна сексуальна орієнтація!
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-2
LEVgcUqs (Чернігів)
27.10.2022 в 21:54
Ну що, черговий раз з цим тренером пробито дно гри команди, хоча як такої гри то і не було і немає. Прививається бразильський стиль гри , але з таких виконавців його не було і не буде. Чемпіоном Луческу став коли команда ще мала старий багаж і трохи підігнав гравців. А потім два роки це не гра, а муки команди. Ніякої боротьби на полі по спортивному, азарту, вклинюваться в боротьбу з суперником, намагання обіграти його один в один- цього і близько не видно в команді. Гравці деградують. Сто раз писав, намагання дійти до штрафної суперника на чистих пасах, ні до чого не приводить, хіба що до середини поля і все. Обіграти один в один може тільки один Циганков і то не завжди, а інші..... баласт, під мудрим керівництвом "переможця" Луческу. Половину команди потрібно гнати куди очі бачать. Всіляки Вівчаренки, Дубінчаки, Кабаєви, Шепелеви, Сироти, я просто не знаю в якій команді їм потрібно грати і взагалі, потрібно чи..... Оце десь така команда Динамо і що з неї далі буде? Мабуть нічого та ще й з Луческу......
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+4
-2
miruk 81 (львів)
27.10.2022 в 21:52
Де вони тих дибілів коментаторів беруть? Які вони перспективи побачили? Від Кіпру програємо! Які нафіг перспективи, хіба Тузікові
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+4
-2
Рівнянин (Рівне)
27.10.2022 в 21:51
Єбать тарахтіть!!!Хай мене вибачать модератори,але коли ми програвали жидам,з якогось там кіпру???Згадайте Динамо середини 80-х:Іван Яремчук,Генадій Литовченко,Олег Протасов,Олександр Заваров...Де це все поділося і з"явилися якісь блатні Шепєлєви і Сидорчуки???? Хіба це гравці рівня Динамо???
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+2
-8
shtrunc (Донецк-Хайфа)
27.10.2022 в 22:02
Дурачок, где ты жидов увидел? Убей себя.
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+4
-2
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Барселиниуc (землянин)
27.10.2022 в 22:11
Даже убийство антисемита вы перекладываете на самого антисемита. Ну вы евреи и даёте. Хоть гроб ему купите, шо ли, я не знаю, ну...
+2
0
George_D (Харьков)
27.10.2022 в 22:09
Так, то є гравці рівня Динамо. Бо саме гравці (і тренер) визначають рівень команди. У 80-х був один рівень. Зараз - інший. Навіть задля того, щоб підтримувати рівень потрібно багато зусиль. А Суркіси думали, що той рівень - це від Бога, нікуди не подінеться.
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0
-2
Лекарь (село Дарниця)
27.10.2022 в 21:51
Сурковська карма вона така... Відверто кажучи, такого нікчемного Динамо я не пригадую. Щоб Динамо не змогло двічі обіграти команду з Кіпра? Ви мене вибачте.
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+8
-2
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Прocтo Тoлик (Одесса)
27.10.2022 в 21:51
Красивое
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+3
-3
Дыр0к0л (Енакиево)
27.10.2022 в 21:51
Шахтер как минмум в ЛЕ и даже одной ногой в ЛЧ, а эти дырявые даже в ЛК не смогли!!
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+6
-5
Jovan Markoski
27.10.2022 в 21:52
ФК Дырка - официально
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+5
-6
aleks68
27.10.2022 в 21:50
где этот "оракул"?сегодня 11-й день.уйдёт цыган или нет.
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jnp49 (ОДЕССА)
27.10.2022 в 21:48
В этом году ДИНАМО ничего НЕ СВЕТИТ. Клуб превратился в хрен знает что...
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.10.2022 в 21:51
Вот ещё Милевского на какую-то должность в клуб возьмут, вот тогда хрен ещё больше станет …
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-3
Тренерую (Столица)
27.10.2022 в 21:58
Тренер - гов...о
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-2
Romerik (YNWA)
27.10.2022 в 21:47
Героїчно з 3 1 зрівняли рахунок проти 5-ї команди Кіпру. Ну це вже прогрес. Діди з села мають бути задоволені...
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-4
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
27.10.2022 в 21:47
І хто міг подумати !? Це шедевр, сенсація , ставка на нічию 3,8 і це сталося ! Надіюсь Ізя правильно поставив , щоб заробити на єврокубках . PS . Юридично грали два місцеві клуби .
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+1
-4
Jovan Markoski
27.10.2022 в 21:46
ДиНамО, а в этом слове есть какой-то смысл
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+6
-4
Дыр0к0л (Енакиево)
27.10.2022 в 21:45
Отскочить от киприотов это только дырявые динамовские позорники могут
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+5
-5
Oлeкcин (Н.)
27.10.2022 в 21:45
УГ ДК продолжает позорить Украину!
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+3
-6
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scorpius (Ck)
27.10.2022 в 21:44
Ну хоть спасли очко, и на том спасибо
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+5
-2
shtrunc (Донецк-Хайфа)
27.10.2022 в 21:45
Чьё?)))
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+5
-4
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scorpius (Ck)
27.10.2022 в 21:49
Может Мирчино
+3
-2
metall5291 (Kharkiv)
27.10.2022 в 21:44
Дно оно и в Африке ДНО.
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-5
George_D (Харьков)
27.10.2022 в 22:16
Только в Африке черное, а здесь - бело-синее. Но таки дно.
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+1
-1
svital (Poltava)
27.10.2022 в 21:43
Від СЛАВЕТНОГО ДИНАМО залишилося динамо.
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-2
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djeff2015 (Запорожье)
27.10.2022 в 21:42
прогнившие до дна.
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
27.10.2022 в 21:42
Мне как бы насрать на этот "вкдк", но так обосрать Украину... Это ни в какие ворота. Всем глорам этого клуба нкжно рот закрыть на пару лет. Фенер с 0-3 на 88' сравгял счет.
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+3
-6
George_D (Харьков)
27.10.2022 в 22:16
А Динамо с 1:3. Невелика разница :)
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0
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
27.10.2022 в 22:36
Да, но всё-таки)))
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.10.2022 в 21:42
Это просто капец. Не сезон для Динамо, а большая ж0па. Даже две ж0пы…. Барса тоже ж0па
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+3
-3
ElvisSuperStar007 (Хуст)
27.10.2022 в 21:41
выпустил наконец двух легионеров и чуть не выиграли даже и все после 90 той минуты . чего он их там душит то на скомейке, выпуская сидорчуков
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+5
-1
Тренерую (Столица)
27.10.2022 в 21:40
Луческу надо выгнать с позором, а у Суркиса - забрать клуб !!!
Ответить
+3
-2
Alex-696 (Немирів)
27.10.2022 в 21:39
Хто мені пояснить: що на полі робить кабаєв? І, взагалі, скільки ще луческу буде "перемагати" з Динамо?
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+3
-2
Dimka26 (Чернигов)
27.10.2022 в 21:41
дед боится Диалло выпускать.
Ответить
+2
-1
MaximSK (Киев)
27.10.2022 в 21:41
Надо дождаться зимнего перерыва, а дальше посмотрим что будет, надо попытаться побороться за бронзу чемпионата, про первые 2 места уже речи не идет увы.
Ответить
+3
-7
ElvisSuperStar007 (Хуст)
27.10.2022 в 21:42
фантазер! ты меня на зывала! максимум 6 место в упл
+3
-4
Alex-696 (Немирів)
27.10.2022 в 21:43
Вже треба його відправляти подалі.
+1
-3
Dimka26 (Чернигов)
27.10.2022 в 21:43
чтобы увидеть как уйдут цыганков, Забарный и Кендзера? А вместо них наподписуют какой-то шлак типо кабаева?
+1
-1
MaximSK (Киев)
27.10.2022 в 21:44
Я уже ничему не удивляюсь, но верю что мы еще можем побороться за третье место, отставание сейчас 6 очков, я думаю можно отыграть, главное самим стабилизировать игру
+1
-1
MaximSK (Киев)
27.10.2022 в 21:46
Кендзера может уйти, а почему уйдут Цыганков и Забарный? Они сегодня показали бездарную игру, и никто их не купит даже за 10 млн Евро.
+2
-3
aleks68
27.10.2022 в 21:47
ты уже дождался побед над ренном?над шахтёром?жди дальше.рыба всегда гниёт с головы
0
-2
Dimka26 (Чернигов)
27.10.2022 в 21:50
У цыганкова контракт до лета. И вряд ли он подпишет контракт. Его зимой можно хоть за какие-то 5 млн продать. Ну а Забарному просто нечего ломать свою карьеру в таком клубе. Для защитника он норм, 10 млн спокойно дадут.
+1
-3
MaximSK (Киев)
27.10.2022 в 21:54
Проблема еще в Суркисе, он хочет чтобы Цыганков продлил контракт, а Забарного он будет держать в команде, да и вряд ли будут по нему предложения с такой игрой Забарного
0
-2
Dimka26 (Чернигов)
27.10.2022 в 22:11
А смысл держать Забарного на следующий сезон с коммерческой точки зрения? Играя в чемпионате Украины, он будет падать в цене. На следующий год перспектив для ЛЧ нет, в группу ЛЕ тоже сонмительнго, что выдут. Если его сейчас хоть за 10 млн можно продать, то через год ценник опустится. Оставить его - это просто угробить карьеру. зачем
0
-2
MaximSK (Киев)
27.10.2022 в 22:15
Суркису пока не поступит большое предложение по Цыганкову или Забарному, он их будет держать в команде до конца карберы, такой у него характер.
0
0
avatar
Дід з села (Великі Пузирки)
27.10.2022 в 21:38
Це самий ганебний вечір за 84 роки мого сільського життя. Заради таких футбольних результатів Суркіси всі ці роки грабували дідів з села? І що то була за брехня, що матчі Динамо можна буде дивитись безкоштовно? Здерли з мене сьогодні три шкури, моя бабця лишилась без ліків, і що я отримав? 11 пішоходів? З таким же успіхом міг би дивитись через вікно на курей у дворі, вони швидше бігають! ГАНЬБА! Більше не одного голосу за ОПЗЖ-блок! Горіть в пеклі!!!
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+13
-3
MaximSK (Киев)
27.10.2022 в 21:40
Зато забили 3 гола и смогли взять первое очко в группе, далось это очко очень трудно.
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+2
0
Alex-696 (Немирів)
27.10.2022 в 21:40
А ахметов не грабує дідів з села? Чи у тебе подвійні стандарти?
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+5
-4
aleks68
27.10.2022 в 21:41
не переводи стрелки
+1
-6
Alex-696 (Немирів)
27.10.2022 в 21:42
Я не переводжу, просто чувак кидає звинувачення, але весь час в один бік. Хай спробує поглянути на бєню, ярика, ахмета.
+4
0
Ariakiev01 (Київ)
27.10.2022 в 21:48
Суть не в цьому. Тут грабують и в душу плюють такою грою а Ахметов грабує но ШД грає для всіх
+1
-2
metall5291 (Kharkiv)
27.10.2022 в 21:47
Діду, Ваші кури бігають не тільки швидше. але ще й корисніше.
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+2
-1
avatar
Прocтo Тoлик (Одесса)
27.10.2022 в 21:48
"моя бабця лишилась без ліків" Ты дед тоже сердце береги, такие матчи смотреть, что три бутылки водки на тощак выпить.
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0
-1

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