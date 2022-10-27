ЛЕ. АЕК (Ларнака) - Динамо 3:3. Очередная свинья от "победителя" Луческу

Суркисы создали вокруг Луческу нимб неприкосновенности. Любой другой тренер после таких результатов уже с треском лишился бы своего поста в "Динамо", но румынского специалиста ценят, словно порядочная девушка – целомудрие. Возможно, именно отсутствие какого-либо давления и ответственности подавляют в Луческу какие-либо нотки самокритики и самоанализа. "Еще никогда мы не оказывались в такой тяжелой ситуации, но думаю, мы справимся", – звучало перед матчем. А после матча, очевидно, будут звучать традиционные "отмазки" о тяжелых переездах, травмах игроков и нарушенном тренировочном процессе.

АЕК в чемпионате Кипра идет на пятом месте, но на фоне "Динамо" эта команда чувствовала себя крайне уверенно. Хотя начала игру не первым номером. На стартовом отрезке хозяевам пришлось много защищаться, что вылилось в опасность у ворот Пирича уже на четвертой минуте. Тымчик классно отдал передачу от линии ворот на врывавшегося из глубины Буяльского. Виталий бил хорошо, но даже после рикошета от защитника мяч не проскользнул мимо вратаря.

Прошло немного времени до момента, когда снаряд наконец-то затрепетал в сетке ворот хозяев. На этот раз Буяльский выполнил передачу на Ваната, а форвард разобрался быстро и точно. Проблема пришла от фемиды: офсайд был и был четко зафиксирован. Хотя знак для украинского представителя это был хороший.

Но хватало "знаков" и у ворот Нещерета. АЕК с позиции второго номера создал столько же моментов, сколько и владевшее инициативой "Динамо". Прежде всего – это удар Фаража со штрафного с острого угла (выше ворот). А затем передача того же Фаража в направлении Рафаэля Лопеша. Нападающий немного не дотянулся до мяча, но было интересно.

Обменявшись уколами, АЕК хотел и сумел пойти дальше. Пока "Динамо" готовило очередную позиционную атаку, киприоты организовали быстрый выпад флангом. Безудержный Фараж выполнил подачу, а Альтман в прыжке виртуозно оформил шедевр. Этот гол будет претендовать на звание лучшего на неделе.

После этого игра успокоилась, что, безусловно, было на руку АЕКу. Фактически команда сконцентрировалась на том, чтобы удержать свое преимущество до свистка на перерыв. Но прогадала. И поплатилась за столь сомнительный план. "Динамо" забило в ходе позиционного наступления аккуратно перед свистком про окончание тайма: достаточно жесткую передачу с фланга от Вивчаренко Буяльский не обработал, но в касание переадресовал на Ваната. Владислав принял мяч, положил корпус и сильно пробил в ближний угол. Так сильно, что банально "прошил" перчатки голкипера. Очень своевременный момент просветления для "Динамо". Второй тайм обещал надежду.

А когда Тымчика вывели один на один с голкипером – и подавно. Да, "динамовец" свою дуэль проиграл, но легкость, с которой гости создали момент, обнадежила. Однако с такой же "легкостью" защита "Динамо" позволяла проявлять себя киприотам. Едва ли не первая содержательная атака АЕКа во втором тайме снова шокировала Луческу и его футболистов. Фланговая подача от Энглезу парализовала центральных защитников "Динамо", чем воспользовался Рафаэл Лопеш – 2:1. И теперь нужно было забивать минимум дважды, - "Динамо" устраивала только победа, - менее чем за 45 минут.

Но эти два мяча были от "Динамо" так далеко, как цивилизация – от россии. Никакой реакции на пропущенный гол киевляне не проявили. АЕК также не нагнетал, но когда получил возможность воспользоваться очередным провалом соперника в защите, то не отказал себе в удовольствии. Фараж отдал на Альтмана, которого вроде бы опережал Тымчик. Но израильтянин выиграл силовую борьбу, сместился чуть левее и точно пробил в нижний угол. Страшно вообразить, что было бы с такой защитой "Динамо" в Лиге чемпионов.

Получив такой удар под дых, "Динамо" потеряло самообладание. По крайней мере, об этом можно судить на основе столкновений и мини-конфликтов, возникающих на поле вместо голевых моментов у ворот АЕКа. Хотя тот, у кого нервы не всегда в порядке, среагировал как раз правильно – Гармаш выстрелил дублем и спас киевлян от полного позора. Сначала Денис головой замкнул подачу Тымчика с фланга, а затем мощным ударом увенчал успехом розыгрыш углового.

Но если бы чуть раньше… Хотя даже последние секунды оставляли шанс для удивительного спасения, ведь вышедшие на замену Пэррис и Диалло могли затолкать мяч в ворота в ходе финального штурма. "Динамо" не спаслось от последнего места в группе, но немного подсластило вкус этого провала.

Прервана серия из шести поражений в Лиге Европы. Прервана серия из шести еврокубковых поражений в этом сезоне. Но это все равно "свинья" от Луческу. "Свинья" вместо весенних еврокубковых перспектив.

Лига Европы. 5-й тур. Группа В

27.10.2022. Кипр. Ларнака. "АЕК Арена"

Арбитр в поле – Джон Битон (Шотландия)

АЕК - "Динамо" 3:3

Голы: Омри Альтман 26, Рафаэл Лопеш 53, Омри Альтман 72 - Владислав Ванат 45, Денис Гармаш 82, Денис Гармаш 90+1

АЕК: Кенан Пирич, Ненад Томович, Луиш Густаву, Имад Фараж (Кипрос Христофору 84), Рафаэл Лопеш (Рафаил Мамас 66), Роберто Росалес (Микель Гонсалес 88), Пере Понс, Никос Энглезу, Адам Дьюрчо (Гиоргос Наум 89), Омри Альтман (Виктор Олатунджи 83), Хрвое Миличевич

"Динамо": Руслан Нещерет, Константин Вивчаренко, Сергей Сидорчук, Владислав Кабаев (Денис Гармаш 65), Владимир Шепелев (Самба Диалло 83), Владислав Ванат (Артем Беседин 83), Виктор Цыганков, Александр Тымчик, Илья Забарный, Виталий Буяльский (Кахим Пэррис 76), Александр Сирота

Предупреждения: Роберто Росалес 79 - Владимир Шепелев 35, Сергей Сидорчук 54, Виктор Цыганков 55, Илья Забарный 69, Самба Диалло 85