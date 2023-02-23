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Ренн – Шахтер: горняки в шаге от 1/8 финала Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Удержит ли команда Игора Йовичевича преимущество первого матча?

Ренн – Шахтер: горняки в шаге от 1/8 финала Лиги Европы

Паріматч

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Новина українською

23 февраля. 22.00. Ренн, Франция. Стадион "Роазон Парк"
Где смотреть – медиасервис MEGOGO

Прогноз от Parimatch Ukraine:
Победа "Ренна" – 1.70
Победа "Шахтера" – 3.95
Ничья – 4.60

"Шахтер" продолжает удивлять Европу и делать счастливыми своих болельщиков. Даже попрощавшись с самой большой звездой периода группового этапа Лиги чемпионов Михаилом Мудриком, команда Йовичевича не только нашла в себе силы на равных противостоять крепкому французскому "Ренну", но и абсолютно заслуженно победила в Варшаве (2:1), хотя имела все шансы забивать еще и практически снимать вопрос о выходе в 1/8 финала Лиги Европы.

Когда Егор Назарина в интервью Parimatch Ukraine уверял, что в команде есть кем заменить Мурдрика, это казалось больше бравадой, психологическим трюком, когда стоит проговорить желаемое. Однако на поле стадиона "Войска польского" "горняки" выглядели собранными, и готовыми биться за эмблему на футболке, даже если фамилия на спине пока не известна большой футбольной общественности. Дебютные голы Крискива и Бондаренко в еврокубках – доказательства.

К ответному матчу с "Ренном" у "Шахтера" целую неделю, и команда целенаправленно готовится именно к нему. Пока не стартовала УПЛ, все силы "горняков" будут направлены именно на выездной поединок.

Очевидно, что встреча во Франции будет отличной от варшавской. "Ренн" в первом матче столкнулся для себя с "неприятным сюрпризом", поскольку не понимал, чего ожидать от оппонента. Не хочется проводить параллели с матчем "горняков" против "Лейпцига", когда после феерической победы в первом матче "Шахтер" без всяких шансов проиграл во втором. Обновленный состав "горняков" еще очень молод, у этих ребят практически нет опыта игр на высоком уровне. Однако эта команда Йовичевича нравится, четко считывается рисунок игры, которую хочет видеть тренер, у нынешнего "Шахтера" есть потенциал, и очень хочется верить, что эта украинская команда сможет справиться с европейскими челленджами.

"Ренн" в Лиге 1 в воскресенье победил "Клермон" и сохранил за собой 5-е место в турнирной таблице и зону в еврокубках. Однако у команды остаются амбиции на Лигу Европы и в этом сезоне. Так что просто путевку в 1/8 финала "Шахтеру" французы отдавать не собираются.

Прогноз от Parimatch Ukraine

Аналитики титульного партнера "Шахтера" Parimatch Ukraine считают шансы "горняков" на проход в 1/8 финала более приоритетными. Коэффициент на выход команды Йовичевича в следующий раунд – 1.76, в то время как на проход дальше "Ренна" – 2.05.

Однако во Франции украинцам просто точно не будет. Более того, эксперты прогнозируют "Шахтеру" поражение на "Роазон Парке". Успех хозяев в этом матче оценивают котировкой 1:70. Причем, эта победа должна быть минимальной – 1:0, кеф на такой результат – 8.30. Шансы гостей на победу значительно ниже – 4:60 до 1. Ничья идет за 3:95.

Болей за "Шахтер" в Лиге Европы и заряжай на любимую команду вместе с Parimatch Ukraine!

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