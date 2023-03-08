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Тренер играл против Динамо, в центре есть свой Пирло. Роберто Моралес о сопернике Шахтера в ЛЕ

Лига Европы
(2 голосов)

Чем опасен Фейенорд

Тренер играл против Динамо, в центре есть свой Пирло. Роберто Моралес о сопернике Шахтера в ЛЕ

Новина українською

Донецкий Шахтер за выход в четвертьфинал Лиги Европы сразится с текущим лидером чемпионата Нидерландов Фейенордом. Первый матч состоится 9 марта в Варшаве. В преддверии игры известный комментатор Роберто Моралес объясняет, почему Фейенорд более опасный соперник, чем Ренн, хотя французы и имели более сильную атаку.

Где мы раньше могли видеть Идрисси, кому удалось зацементировать центр обороны, кто самый опасный в полузащите, почему тренер Арне Слот не едет в Англию – ответы на эти вопросы в очередном влоге Роберто Моралеса на канале UA-Футбол.

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В статье: Фейеноорд (Роттердам) канал UA-Футбол
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