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СМИ: Поль Погба не был включен в заявку Ювентуса на матч ЛЕ по дисциплинарным причинам
Решение тренера как наказание
Фото: Eurosport
В четверг, девятого марта, "Ювентус" в рамках 1/8-й финала Лиги Европы сыграет против немецкого "Фрайбурга". В заявку представителя Серии А не попал французский легионер Поль Погба.
Как сообщает издание Football Italia, тренер "Ювентуса" Максимилиано Аллегри не рассчитывает на Погба по дисциплинарным причинам. Футболист опоздал на сбор команды в среду вечером, за что и получил наказание.
Отметим, что в этом сезоне Поль Погба провел за "Ювентус" только два матча. На предсезонных сборах француз получил повреждение мениска, после которого долго восстанавливался.
Матч "Ювентус" – "Фрайбург" начнется в 22:00.
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