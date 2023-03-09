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СМИ: Поль Погба не был включен в заявку Ювентуса на матч ЛЕ по дисциплинарным причинам

Лига Европы
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Решение тренера как наказание

СМИ: Поль Погба не был включен в заявку Ювентуса на матч ЛЕ по дисциплинарным причинам

Фото: Eurosport

UA-Футбол
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В четверг, девятого марта, "Ювентус" в рамках 1/8-й финала Лиги Европы сыграет против немецкого "Фрайбурга". В заявку представителя Серии А не попал французский легионер Поль Погба.

Как сообщает издание Football Italia, тренер "Ювентуса" Максимилиано Аллегри не рассчитывает на Погба по дисциплинарным причинам. Футболист опоздал на сбор команды в среду вечером, за что и получил наказание.

Отметим, что в этом сезоне Поль Погба провел за "Ювентус" только два матча. На предсезонных сборах француз получил повреждение мениска, после которого долго восстанавливался.

Матч "Ювентус" – "Фрайбург" начнется в 22:00.

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В статье: Ювентус (Турин) Поль Погба
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Источник:
Football Italia

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