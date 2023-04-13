Байер - Юнион Сент-Жилуаз. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

"Юнион Сент-Жилуаз" продолжает удивлять в этом еврокубковом сезоне. В свое время бельгийцы чуть не заскочили в группу Лиги чемпионов, но и в Лиге Европы наделали шум. И их сказка продолжается. В 1/8-й бельгийцы уже остановили "Унион" из Бундеслиги. Удастся ли остановить и "Байер"?

Матч состоится в четверг, 13-го апреля, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. MEGOGO – официальный транслятор еврокубков в Украине. Смотреть можно прямо в этой новости.

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Лига Европы. 1/4-я финала. 13.04.2023

"Байер" 22:00 "Юнион Сент-Жилуаз"

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