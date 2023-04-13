  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Байер - Юнион Сент-Жилуаз. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Байер - Юнион Сент-Жилуаз. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Байер - Юнион Сент-Жилуаз: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 13.04.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Байер - Юнион Сент-Жилуаз. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото: фото из открытых источников

UA-Футбол
Новина українською

"Юнион Сент-Жилуаз" продолжает удивлять в этом еврокубковом сезоне. В свое время бельгийцы чуть не заскочили в группу Лиги чемпионов, но и в Лиге Европы наделали шум. И их сказка продолжается. В 1/8-й бельгийцы уже остановили "Унион" из Бундеслиги. Удастся ли остановить и "Байер"?

Матч состоится в четверг, 13-го апреля, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. MEGOGO – официальный транслятор еврокубков в Украине. Смотреть можно прямо в этой новости.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Лига Европы. 1/4-я финала. 13.04.2023

"Байер" 22:00 "Юнион Сент-Жилуаз"

Текстовая трансляция - на UA-Футбол >>>

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Байер - Юніон Сент-Жилуаз
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Ювентус - Спортинг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед – Севилья. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 13.04.23
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед - Севилья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Байер (Леверкузен) Юнион Сент-Жилуаз (Сен-Жиль)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде