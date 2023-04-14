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"Я не мог дышать". Щенсны рассказал о своей замене в матче против Спортинга
Польский вратарь покинул поле из-за проблем со здоровьем
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Ювентуса" Войцех Щенсны прокомментировал эпизод, произошедший с ним в первом матче 1/4 финала Лиги Европы против "Спортинга" (1:0).
В конце первого тайма голкипер почувствовал боль в груди и покинул поле - вместо него вышел Маттиа Перин.
"Я был взволнован, не мог дышать. Но сейчас чувствую себя хорошо. Мы сделали медостежение, все хорошо. Тесты подтвердили, что никаких проблем нет", - приводит слова поляка журналист Фабрицио Романо.
Напомним, "Ювентус" минимально победил "Спортинг" со счетом 1:0, а единственный гол забил Федерико Гатти на 73-й минуте.
Wojciech Szczęsny after being subbed off as he felt heart palpitations during the match: “We did medical check, it’s all good”. ⚪️????????— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 13, 2023
“I was worried, I was not able to breathe but now I feel good. The tests confirmed that there’s no problem”. pic.twitter.com/PGCbM2KN4i
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