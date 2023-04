"Я не мог дышать". Щенсны рассказал о своей замене в матче против Спортинга

Голкипер "Ювентуса" Войцех Щенсны прокомментировал эпизод, произошедший с ним в первом матче 1/4 финала Лиги Европы против "Спортинга" (1:0).

В конце первого тайма голкипер почувствовал боль в груди и покинул поле - вместо него вышел Маттиа Перин.

Напомним, "Ювентус" минимально победил "Спортинг" со счетом 1:0, а единственный гол забил Федерико Гатти на 73-й минуте.

Wojciech Szczęsny after being subbed off as he felt heart palpitations during the match: “We did medical check, it’s all good”. ⚪️????????



“I was worried, I was not able to breathe but now I feel good. The tests confirmed that there’s no problem”. pic.twitter.com/PGCbM2KN4i