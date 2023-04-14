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"Я не мог дышать". Щенсны рассказал о своей замене в матче против Спортинга

Лига Европы
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Польский вратарь покинул поле из-за проблем со здоровьем

"Я не мог дышать". Щенсны рассказал о своей замене в матче против Спортинга

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Голкипер "Ювентуса" Войцех Щенсны прокомментировал эпизод, произошедший с ним в первом матче 1/4 финала Лиги Европы против "Спортинга" (1:0).

В конце первого тайма голкипер почувствовал боль в груди и покинул поле - вместо него вышел Маттиа Перин.

"Я был взволнован, не мог дышать. Но сейчас чувствую себя хорошо. Мы сделали медостежение, все хорошо. Тесты подтвердили, что никаких проблем нет", - приводит слова поляка журналист Фабрицио Романо.

Напомним, "Ювентус" минимально победил "Спортинг" со счетом 1:0, а единственный гол забил Федерико Гатти на 73-й минуте.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Ювентус (Турин) Войцех Щенсны
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