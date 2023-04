УЕФА определил четверку номинантов на лучший гол недели в Лиге Европы

УЕФА назвал имена четверых претендентов на лучший гол недели в рамках первых четвертьфиналов Лиги Европы.

Так, в их числе оказались:

Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.

⚽️ A, B, C or D...



Which #UEL goal gets your vote? ????️@Heineken || #UELGOTW