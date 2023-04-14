Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УЕФА определил четверку номинантов на лучший гол недели в Лиге Европы
Какое взятие ворот было самым красивым?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА назвал имена четверых претендентов на лучший гол недели в рамках первых четвертьфиналов Лиги Европы.
Так, в их числе оказались:
- полузащитник "Манчестер Юнайтед" Марсель Забитцер - второй мяч в игре против "Севильи" (2:2);
- форвард "Байера" Флориан Вирц - забил "Юниону" (1:1);
- хавбек "Фейеноорда" Матс Виффер - поразил ворота "Ромы" (1:0);
- нападающий "Юниона" Виктор Бонифас - отметился в поединке с "Байером" (1:1).
Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.
⚽️ A, B, C or D...— UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 13, 2023
Which #UEL goal gets your vote? ????️@Heineken || #UELGOTW
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Испанский не стыд, а камбэк. МЮ – Севилья 2:2. Обзор матча, видео голов
- "Я ждал этот вопрос", - Луческу рассказал о своей зарплате в Динамо
- Симэн: Когда смотрю на Трента и Зинченко в обороне, то предпочитаю Александра
- Щенсны покинул поле в матче со Спортингом в слезах и держась за грудь
- Красотка дня. Волейболистка, которая вынуждена была завершить карьеру из-за откровенных фото. ФОТО
- Сексуальная медсестра и модель нижнего белья предлагает свои услуги дортмундской Боруссии. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн