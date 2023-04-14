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УЕФА определил четверку номинантов на лучший гол недели в Лиге Европы

Лига Европы
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Какое взятие ворот было самым красивым?

УЕФА определил четверку номинантов на лучший гол недели в Лиге Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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УЕФА назвал имена четверых претендентов на лучший гол недели в рамках первых четвертьфиналов Лиги Европы.

Так, в их числе оказались:

  • полузащитник "Манчестер Юнайтед" Марсель Забитцер - второй мяч в игре против "Севильи" (2:2);
  • форвард "Байера" Флориан Вирц - забил "Юниону" (1:1);
  • хавбек "Фейеноорда" Матс Виффер - поразил ворота "Ромы" (1:0);
  • нападающий "Юниона" Виктор Бонифас - отметился в поединке с "Байером" (1:1).

Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.

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В статье: Байер (Леверкузен) Фейеноорд (Роттердам) Манчестер Юнайтед Марсель Забитцер Юнион
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