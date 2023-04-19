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Юнион Сент-Жилуаз - Байер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Юнион Сент-Жилуаз - Байер: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.04.2023 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото: фото из открытых источников
"Юнион Сент-Жилуаз" проводит отличный еврокубковый сезон. Эта команда очень быстро ворвалась на международную арену, доказывая, что можно быть успешным благодаря правильной стратегии клубного развития. Четвертьфинал Лиги Европы – это высота, но может быть еще выше, если бельгийцы дома не проиграют "Байеру". Первый матч закончился вничью, поэтому любой равный счет будет оставлять в игре обе команды. При таком сценарии возможна даже серия пенальти.
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У "Байера" очень мало шансов финишировать в Бундеслиге в топ-4, поэтому Лига Европы может дать желаемый пропуск в следующую Лигу чемпионов. К этому команда Хаби Алонсо и стремится. Но удастся ли пройти "Юнион"?
Матч 1/4-й финала Лиги Европы состоится в четверг, 20-го апреля, в 22:00.
Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит видеосервис MEGOGO (канал "Футбол 4").
Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, следить за матчем можно в текстовой онлайн-трансляции, которую проведет матч-центр UA-Футбол >>>
Также по завершении игры на нашем сайте вы найдете отчет о матче и видео лучших моментов. Следите за обновлениями.
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