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Рома - Байер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Лиги Европы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Рома" подходит к матчу с серией из четырех игр подряд без побед и в пяти подряд пропускает. У "Байера" дела намного лучше, однако на выходных "аптекари" потерпели первое с февраля поражение во всех турнирах. Через чемпионат попасть в Лигу чемпионов обеим командам уже будет непросто, но шанс остается это сделать через выигрыш Лиги Европы. Вероятно, именно эта цель стоит перед римлянами и леверкузенцами на финальную часть сезона.
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"Рома" (ориентировочный состав): Патрисиу – Ибаньес, Смоллинг, Манчини – Спинаццола, Матич, Кристанте, Залевский – Пеллегрини, Дибала – Абрахам.
"Байер" (ориентировочный состав): Градецкий – Инкапие, Та, Тапсоба – Баккер, Андрих, Паласиос, Фримпонг – Диаби, Гложек, Вирц.
Лига Европы. 1/2 финала. Первый матч
11 мая. Начало в 22:00
"Рома" - "Байер"
Трансляция – MEGOGO
Текстовая трансляция -
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