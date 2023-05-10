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Рома - Байер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Лига Европы
(1 голосов)

Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Лиги Европы

Рома - Байер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Рома" подходит к матчу с серией из четырех игр подряд без побед и в пяти подряд пропускает. У "Байера" дела намного лучше, однако на выходных "аптекари" потерпели первое с февраля поражение во всех турнирах. Через чемпионат попасть в Лигу чемпионов обеим командам уже будет непросто, но шанс остается это сделать через выигрыш Лиги Европы. Вероятно, именно эта цель стоит перед римлянами и леверкузенцами на финальную часть сезона.

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"Рома" (ориентировочный состав): Патрисиу – Ибаньес, Смоллинг, Манчини – Спинаццола, Матич, Кристанте, Залевский – Пеллегрини, Дибала – Абрахам.
"Байер" (ориентировочный состав): Градецкий – Инкапие, Та, Тапсоба – Баккер, Андрих, Паласиос, Фримпонг – Диаби, Гложек, Вирц.

Лига Европы. 1/2 финала. Первый матч
11 мая. Начало в 22:00
"Рома" - "Байер"
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В статье: Байер (Леверкузен) Рома (Рим) смотреть футбол онлайн
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