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Стали известны номинанты на звание игрока недели в Лиге Европы

Лига Европы
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В списке оказались четыре футболиста

Стали известны номинанты на звание игрока недели в Лиге Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-служба УЕФА огласила список номинантов на звание лучшего игрока недели по итогам первых матчей 1/2 финала Лиги Европы.

На приз претендуют:

  • полузащитник "Севильи" Иван Ракитич - имел точность передач 88% в матче против “Ювентуса" (1:1);
  • защитник "Ювентуса" Федерико Гатти - на 90+7 минуте он забил гол в ворота "Севильи" (1:1) и спас команду от поражения, точность передач - 84%;
  • хавбек "Ромы" Неманья Матич - точность его пассов в игре с "Байером" составила 88%;
  • защитник "Байера" Эдмонд Тапсоба - в поединке против "Ромы" (0:1) продемонстрировал достаточно высокую точность передач - 90%.

Проголосовать за лучшего игрока можно на официальном сайте УЕФА.

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В статье: Ювентус (Турин) Байер (Леверкузен) Иван Ракитич Неманья Матич Севилья Рома (Рим)
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