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Стали известны номинанты на звание игрока недели в Лиге Европы
В списке оказались четыре футболиста
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба УЕФА огласила список номинантов на звание лучшего игрока недели по итогам первых матчей 1/2 финала Лиги Европы.
На приз претендуют:
- полузащитник "Севильи" Иван Ракитич - имел точность передач 88% в матче против “Ювентуса" (1:1);
- защитник "Ювентуса" Федерико Гатти - на 90+7 минуте он забил гол в ворота "Севильи" (1:1) и спас команду от поражения, точность передач - 84%;
- хавбек "Ромы" Неманья Матич - точность его пассов в игре с "Байером" составила 88%;
- защитник "Байера" Эдмонд Тапсоба - в поединке против "Ромы" (0:1) продемонстрировал достаточно высокую точность передач - 90%.
Проголосовать за лучшего игрока можно на официальном сайте УЕФА.
Who impressed you? ????— UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 11, 2023
???? Federico Gatti
???? Ivan Rakitić
???? Nemanja Matić
???? Edmond Tapsoba@hankookreifen || #UELPOTW || #UEL
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