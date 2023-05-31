Севилья – Рома. 1:1. Манчини забивает в свои в финале Лиги Европы – Видео

"Севилья" сравняла счет в финале Лиги Европы с "Ромой". Отличился вновь игрок "Ромы" – Джанлука Манчини.

Хесус Навас мощно прострелил с фланга и Джанлука Манчини переправил мяч в ворота. Это третий автогол "Севилье" в сезоне Лиги Европы. Ранее в свои дважды забил "Манчестер Юнайтед".

55' Джанлука Манчини (а.г.) – 1:1.