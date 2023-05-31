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Севилья – Рома. 1:1. Манчини забивает в свои в финале Лиги Европы – Видео

Лига Европы
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Обидный пропущенный для римлян

Севилья – Рома. 1:1. Манчини забивает в свои в финале Лиги Европы – Видео

Фото: https://twitter.com/SevillaFC

Новина українською

"Севилья" сравняла счет в финале Лиги Европы с "Ромой". Отличился вновь игрок "Ромы" – Джанлука Манчини.

Хесус Навас мощно прострелил с фланга и Джанлука Манчини переправил мяч в ворота. Это третий автогол "Севилье" в сезоне Лиги Европы. Ранее в свои дважды забил "Манчестер Юнайтед".

55' Джанлука Манчини (а.г.) – 1:1.

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В статье: Лига Европы Севилья Рома (Рим) Джанлука Манчини
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