  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. ЛЕ. Лудогорец без Пластуна в составе проиграл Астане
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛЕ. Лудогорец без Пластуна в составе проиграл Астане

Лига Европы
(1 голосов)

Третий квалификационный раунд

ЛЕ. Лудогорец без Пластуна в составе проиграл Астане

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Третий квалификационный раунд Лиги Европы – это четырнадцать команд, разделенных на семь игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выходят в раунд плей-офф квалификации, проигравшие переходят в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций.

Базовый день первых матчей – десятое августа 2023-го года. Но один поединок состоялся раньше.

"Астана" (Казахстан) – "Лудогорец" 2:1
Голы: Томашевич 40, Марочкин 52 – Сундберг 34

"Лудогорец" переживает неприятные мгновения, ведь после вылета из Лиги чемпионов есть угроза попрощаться и с Лигой Европы. По крайней мере, после первого матча противостояния с "Астаной" чемпион Болгарии оказался в роли догоняющего. Хотя, в общем-то, матч был равным, обе команды с одинаковыми претензиями претендовали на успех. Хозяева просто лучше распорядились своими шансами, став на шаг поближе к противостоянию с "Айяксом" в раунде плей-офф.

Игорь Пластун оказался в заявке "Лудогорца", но на поле не выходил.

По теме
yellow-arrow
Хавбек Днепра-1: Очень хочется обеспечить еврокубковую осень
yellow-arrow
Украинские арбитры получили назначение на матч Лиги Европы
yellow-arrow
Матчи Динамо и Днепра-1, влияние на корзины, потенциальные соперники для наших. О еврокубковых матчах недели
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига Европы Третий квалификационный раунд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде