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ЛЕ. Лудогорец без Пластуна в составе проиграл Астане
Третий квалификационный раунд
Третий квалификационный раунд Лиги Европы – это четырнадцать команд, разделенных на семь игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выходят в раунд плей-офф квалификации, проигравшие переходят в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций.
Базовый день первых матчей – десятое августа 2023-го года. Но один поединок состоялся раньше.
"Астана" (Казахстан) – "Лудогорец" 2:1
Голы: Томашевич 40, Марочкин 52 – Сундберг 34
"Лудогорец" переживает неприятные мгновения, ведь после вылета из Лиги чемпионов есть угроза попрощаться и с Лигой Европы. По крайней мере, после первого матча противостояния с "Астаной" чемпион Болгарии оказался в роли догоняющего. Хотя, в общем-то, матч был равным, обе команды с одинаковыми претензиями претендовали на успех. Хозяева просто лучше распорядились своими шансами, став на шаг поближе к противостоянию с "Айяксом" в раунде плей-офф.
Игорь Пластун оказался в заявке "Лудогорца", но на поле не выходил.
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