Бартулович: Тяжелая ситуация, но в футболе все возможно

Тренер " Зари " Младен Бартулович поделился ожиданиями от ответного матча плей-офф раунда Лиги Европы с чешской "Славией". Первый поединок закончился поражением луганчан 0:2.

- Мы понимаем, что у нас непростая обстановка. Мы проиграли первую встречу со счётом 0:2. Но завтра будем пытаться отдать по полю всех себя, чтобы добиться положительного результата.

- Будете ли вы менять тактику на завтрашний матч или сыграете так, как играли прошедшую встречу?

- Мы провели анализ первого поединка. Понимаем, что нужно что-либо менять. Надо отыгрываться. Как мы будем играть? Узнаете завтра.

- Вам в любом случае играть в групповом этапе еврокубков. По большому счету, на нас не давит результат и нам нечего терять…

- Нам завтра нужно играть на победу. Повторюсь, тяжелая ситуация, учитывая прошлую встречу, но в футболе все возможно. Надо сделать все от себя зависящее, чтобы победить. Уверен, что ребята сделают все для этого. Но если чего-то не хватит, если не сможем пройти в групповой этап Лиги Европы, хотя бы нужно набрать зачетные очки для улучшения коэффициента УЕФА для Украины.