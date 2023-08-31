ЛЕ. Заря — Славия 2:1. Достойное завершение пути в Лиги Европы

Трибуны "Люблин Арены" собрали довольно немного зрителей, однако даже этого количества людей было достаточно для поддержки "Зари" в номинально родных стенах. "Славия" уже имеет гандикап в два мяча, что позволяет чехам мысленно играть в групповом этапе Лиги Европы. Однако украинская команда должна была выжать максимум из ответного матча. Особенно это важно в условиях потери главного тренера и сдержанного пессимизма его помощника (и действующего и. о.) Младена Бартуловича.

Дебют поединка, как и в Праге, был целиком за гостями. "Славия" традиционно прессинговала "Зарю" на чужой половине поля и осуществляла забросы в штрафную. Однако мы также увидели давление и от луганчан: несмотря на быструю и несколько наглую игру чехов, хозяева поля пытались нивелировать их усилия. Были в первой 10-минутке и стандарты, однако ни "бело-красные", ни "черно-белые" не смогли их превратить в голы или даже острые моменты.

"Славия" продолжала совершать атаку за атакой, однако неожиданный контрвыпад "Зари" и выстрел Алефиренко из-за пределов штрафной шокировали Голеша и компанию. А не самый скоростной Антюх смог пройти по флангу и пробросить мяч между ног Коларжу. Это заставило занервничать Индржиха Трпишовского и сбило с толку игроков "лоскутных". Все это сделало первый тайм очень тяжелым (полное статистическое и игровое преимущество гостей), но одновременно результативным для украинской команды — идеальная реализация ударов в створ ворот.

Казалось бы, второй тайм заставит чехов действовать резче, потому что надо начинать все сначала. Так и произошло: "Славия" рванула вперед, и у Турбаевского снова появилась работа. Кипер "Зари" даже отметился двумя зрелищными и уверенными сейвами. Хозяева поля старались не рисковать в атаке и больше играли в обороне, тогда как чехи зарабатывали стандарт за стандартом.

В последние 20 минут "Славия" вернула себе контроль над мячом и продолжила давление на ворота соперников. Однако луганчане продолжали цепляться за ошибки соперников и разгонять больше позиционные атаки. Одна из них могла закончиться разгромом чешской команды после проброса Вантуха между ног Коларжу, но кипер в последний момент не позволил мячу пересечь линию ворот. Но удача была именно на стороне "бело-красных": Юрасек откликнулся на подачу из-за пределов штрафной и пробил точно по центру ворот, когда Турбаевский был бессилен.

"Заря" еще могла восстановить паритет на последних минутах матча усилиями Горбача, который вышел один на один с Коларжем, однако пробил прямо в него. В дальнейшем "Славия" тянула время всеми возможными способами и смогла удержать преимущество по сумме двух матчей. Однако не стоит ругать луганчан за пропущенный мяч, ведь луганчане играли с полной отдачей и играли из последних сил. И они точно заслуживают победы в этом матче, ведь выглядели намного лучше соперника. Однако цифры на табло важнее и в итоге "Заря" проходит в Лигу Конференций. Спасибо "черно-белым" за характер и ждем завтрашнюю жеребьевку!

Лига Европы. Раунд плей-офф. Второй матч

31 августа. Люблин. "Люблин Арена"

Арбитр в поле — Жером Брисар. Арбитр VAR — Бенуа Мийо

"Заря" — "Славия" 2:1

Голы: Алефиренко 32, Антюх 40 — Юрасек 83

"Заря": Турбаевский, Кирюханцев, Джордан, Батагов, Снурницын, Вантух, Герреро, Мишнев (Чурко 80), Яцык (Дришлюк 46), Антюх (Горбач 80), Алиференко (Волошин 68)

Запасные: Сапутин, Жилкин, Боль, Гулько, Нагнойный, Дришлюк, Волошин, Горбач, Бугай, Чурко, Мичин, Головкин

"Славия": Коларж, Провод (Томич 80), Влчек, Огбу (Шевчик 46), Масопуст, Шранц, Зафейрис, Голеш, Дорли, Доудера (Юрасек 46), ван Бурен (Юречка 58)

Запасные: Мандоус, Сиротник, Валлем, Тиджани, Хитил, Юречка, Боржил, Шевчик, Огунгбайи, Громада, Томич, Юрасек

Предупреждения: Снурницын 14