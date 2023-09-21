Матч Юниона и Тулузы в Лиге Европы начался на 10 минут позже: команды стояли в пробках

Матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы между "Юнионом Сент-Жиллуаз" и "Тулузой" начался на 10 минут позже из-за пробок в Брюсселе. О происшествии сообщил твиттер французского клуба.

Начать матч планировалось в 19:45, а пришлось в 19:55.

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Команды выступают в группе с "Ливерпулем" и "ЛАСК". Следующий тур пройдет 5-го октября, где "Сент-Жиллуаз" сыграет против "Ливерпуля", а "Тулуза" с "ЛАСКом".