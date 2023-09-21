Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матч Юниона и Тулузы в Лиге Европы начался на 10 минут позже: команды стояли в пробках
В Брюсселе так же, как и в Киеве
Фото: twitter.com/ToulouseFC
Матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы между "Юнионом Сент-Жиллуаз" и "Тулузой" начался на 10 минут позже из-за пробок в Брюсселе. О происшествии сообщил твиттер французского клуба.
Начать матч планировалось в 19:45, а пришлось в 19:55.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Команды выступают в группе с "Ливерпулем" и "ЛАСК". Следующий тур пройдет 5-го октября, где "Сент-Жиллуаз" сыграет против "Ливерпуля", а "Тулуза" с "ЛАСКом".
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Официально. ВСУ подтвердили удар по российскому аэродрому в Крыму
- Суркис готов оплатить лечение Милевскому, но тот отказывается. Алиев в видеобращении рассказал о ситуации
- УЕФА наказал Украину за поведение болельщиков на матчах с Англией и Италией. Были зафиксированы случаи проявления расизма
- Шериф - Рома. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 21.09.2023
- Изменился до неузнаваемости. Милевский показал, как поддерживал сборную в матче с Италией. ВИДЕО
- Эффектная жена футболиста сборной Украины предстала в образе модели Playboy. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн