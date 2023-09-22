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Футболист Брайтона Милнер установил уникальный для европейского футбол рекорд
Настоящая играющая легенда
Getty Images/Global Images Ukraine
Футболист "Брайтона" Джеймс Милнер установил уникальный рекорд. Как сообщает Squawka, он стал первым английским футболистом, сыгравшим за пять разных клубов в престижных европейских соревнованиях.
Вчера он вышел в стартовом составе "чаек" на матч Лиги Европы против АЕК. До этого он выступал в евротурнирах за "Ньюкасл", "Манчестер Сити", "Астон Виллу" и "Ливерпуль".
В общей сложности на его счету 117 матчей в Европе.
Напомним, что Милнер присоединился к "Брайтону" в июле этого года, подписав контракт на один сезон. В январе ему исполнится 38 лет.
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