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Футболист Брайтона Милнер установил уникальный для европейского футбол рекорд

Лига Европы
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Настоящая играющая легенда

Футболист Брайтона Милнер установил уникальный для европейского футбол рекорд

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Футболист "Брайтона" Джеймс Милнер установил уникальный рекорд. Как сообщает Squawka, он стал первым английским футболистом, сыгравшим за пять разных клубов в престижных европейских соревнованиях.

Вчера он вышел в стартовом составе "чаек" на матч Лиги Европы против АЕК. До этого он выступал в евротурнирах за "Ньюкасл", "Манчестер Сити", "Астон Виллу" и "Ливерпуль".

В общей сложности на его счету 117 матчей в Европе.

Напомним, что Милнер присоединился к "Брайтону" в июле этого года, подписав контракт на один сезон. В январе ему исполнится 38 лет.

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В статье: Джеймс Милнер Брайтон энд Хоув Альбион
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