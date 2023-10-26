Байер - Карабах. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

В группе H Лиги Европы встретятся два лидера группы – "Байер" примет "Карабах".

У обеих команд после двух туров по 6 очков, и победитель сегодня фактически может оформить выход в весеннюю часть турнира.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч третьего тура Лиги Европы состоится в четверг, 26-го октября, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 4.

Лига Европы

"Байер" 22:00 "Карабах"

Трансляция - MEGOGO Футбол 4