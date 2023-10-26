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Байер - Карабах. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Байер - Карабах: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 26.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В группе H Лиги Европы встретятся два лидера группы – "Байер" примет "Карабах".
У обеих команд после двух туров по 6 очков, и победитель сегодня фактически может оформить выход в весеннюю часть турнира.
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Матч третьего тура Лиги Европы состоится в четверг, 26-го октября, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 4.
Лига Европы
"Байер" 22:00 "Карабах"
Трансляция - MEGOGO Футбол 4
Трансляція матчу Байєр - КарабахСмотреть трансляцию
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