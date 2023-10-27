Де Дзерби прокомментировал победу Брайтона над Аяксом в Лиге Европы

Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби прокомментировал победу своей команды над "Аяксом" в Лиге Европы.

"Мы сыграли великолепный матч и заслужили победу. Может, даже должны были победить крупнее. Но самое важное для меня - то, что не пропустили. Теперь нас ждет другой важный матч в воскресенье", - приводит слова Де Дзерби BBC.

Напомним, во встрече 3-го тура группового этапа Лиги Европы английский "Брайтон" играл с нидерландским "Аяксом". Матч проходил на стадионе "Фалмер - Зе Амекс" в Брайтоне. Эта игра завершилась победой "чаек" со счетом 2:0.

После трех туров группового этапа Лиги Европы команда итальянского специалиста Де Дзерби набрала четыре очка и занимает третье место в группе B. В ближайшем туре АПЛ "Брайтон" сыграет дома с "Фулхэмом".