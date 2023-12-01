Известны 14 из 24 команд, которые сыграют в весенней части Лиги Европы

В четверг, 30 ноября, состоялись матчи 5-го тура группового этапа Лиги Европы , по итогам которого стали известны 14 команд, которые вышли в весеннюю часть плей-офф турнира.

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По итогам группового раунда в весеннюю часть турнира вышли:

Вест Хэм (Англия)

Фрайбург (Германия)

Марсель (Франция)

Брайтон (Англия)

Аталанта (Италия)

Спортинг (Португалия)

Ливерпуль (Англия)

Ренн (Франция)

Вильярреал (Испания)

Славия (Чехия)

Рома (Италия)

Байер (Германия)

Фейеноорд (Нидерланды, из Лиги чемпионов)

Янг Бойз (Швейцария, из Лиги чемпионов)

Отметим, что еще 4 команды присоединятся к нашей когорте после последнего тура из групп Лиги Европы, а 6 - из групп Лиги чемпионов.