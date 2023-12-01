Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известны 14 из 24 команд, которые сыграют в весенней части Лиги Европы
Может здесь очутиться и Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Gottschalk/DeFodi Images
В четверг, 30 ноября, состоялись матчи 5-го тура группового этапа
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По итогам группового раунда в весеннюю часть турнира вышли:
- Вест Хэм (Англия)
- Фрайбург (Германия)
- Марсель (Франция)
- Брайтон (Англия)
- Аталанта (Италия)
- Спортинг (Португалия)
- Ливерпуль (Англия)
- Ренн (Франция)
- Вильярреал (Испания)
- Славия (Чехия)
- Рома (Италия)
- Байер (Германия)
- Фейеноорд (Нидерланды, из Лиги чемпионов)
- Янг Бойз (Швейцария, из Лиги чемпионов)
Отметим, что еще 4 команды присоединятся к нашей когорте после последнего тура из групп Лиги Европы, а 6 - из групп Лиги чемпионов.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Гент - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
- 36 стран в ОБСЕ призвали Россию полностью и безоговорочно вывести все свои войска с территории Украины
- Стало известно место сборной Украины в обновленном рейтинге ФИФА
- Последний шанс. Фрайбург – Олимпиакос. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.11.23
- Красотка дня. Роскошная девушка-модель скандального одноклубника Миколенко в Эвертоне. ФОТО
- Бывший британский футболист, который увлекся съемками в порно, умер в 34 года
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн