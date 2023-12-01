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Известны 14 из 24 команд, которые сыграют в весенней части Лиги Европы

Лига Европы
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Известны 14 из 24 команд, которые сыграют в весенней части Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Gottschalk/DeFodi Images

Новина українською

В четверг, 30 ноября, состоялись матчи 5-го тура группового этапа Лиги Европы, по итогам которого стали известны 14 команд, которые вышли в весеннюю часть плей-офф турнира.

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По итогам группового раунда в весеннюю часть турнира вышли:

  • Вест Хэм (Англия)
  • Фрайбург (Германия)
  • Марсель (Франция)
  • Брайтон (Англия)
  • Аталанта (Италия)
  • Спортинг (Португалия)
  • Ливерпуль (Англия)
  • Ренн (Франция)
  • Вильярреал (Испания)
  • Славия (Чехия)
  • Рома (Италия)
  • Байер (Германия)
  • Фейеноорд (Нидерланды, из Лиги чемпионов)
  • Янг Бойз (Швейцария, из Лиги чемпионов)

Отметим, что еще 4 команды присоединятся к нашей когорте после последнего тура из групп Лиги Европы, а 6 - из групп Лиги чемпионов.

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Спортинг (Лиссабон) Аталанта (Бергамо) Янг Бойз (Берн) Байер (Леверкузен) Ренн Ливерпуль Марсель Рома (Рим) Брайтон энд Хоув Альбион Вильярреал Фейеноорд (Роттердам) Славия (Прага) Фрайбург Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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