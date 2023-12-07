Лига Европы. Вильярреал и Маккаби сыграли перенесенный матч 4-го тура

В среду, 6 декабря, состоялся перенесенный матч 4-го тура группового раунда Лиги Европы , в котором "Вильярреал" сыграл с "Маккаби" Хайфа.

Матч не нес особой турнирной нагрузки, так как испанцы уже обеспечили выход в следующий раунд турнира, а израильская команда лишь при стечении неимоверных обстоятельств могла скинуть "Панатинаискос" с третьего место.

В итоге, поединок закончился вничью 0:0 и почти расставил все точки над i.

"Ренн" и "Вильярреал" выходят дальше в Лигу Европы и в последнем туре разыграют первое место.

"Маккаби" все-таки еще имеет шанс зацепиться за 3-е место, которое дает право на Лигу конференций, но для этого израильтянам нужно в последнем туре на выезде обыгрывать "Панатинаикос" на выезде.