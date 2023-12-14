Брайтон – Марсель. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 14.12.2023

Лига Европы

Группа B, шестой тур

14 декабря, 22:00. "Амекс Стедиум" (Брайтон)

Главный арбитр: Хосе Санчес Мартинес (Испания)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 4

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И “чайки”, и “провансальцы” уже гарантировали себе проход в плей-офф раунда Лиги Европы. Теперь осталось еще определить, кто пройдет напрямую в 1/8, а кто попадет в стыковые матчи. “Брайтону” нужна только победа, в то время как “Марсель” устроит и ничейный результат.

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Новости Брайтона

Лига Европы добавила команде Де Дзерби еще больше физических нагрузок. Они им на пользу не пошли. Хотя в Англии "чайки" стартовали довольно неплохо, потом последовал резкий спад. С места в первой тройке "Брайтон" переместился в середину турнирной таблицы. Пока команда находится на восьмой позиции с семиочковым отрывом от зоны Лиги чемпионов. Результаты соответствующие. К примеру, в прошлом туре "чайки" встречались с аутсайдером чемпионата "Бернли". Лишь на 77-й минуте подопечным Де Дзерби удалось вырвать домашнюю ничью.

В еврокубках сценарий результатов был совершенно противоположным. Начали “чайки” с одного зачетного пункта за первые два тура. Однако дальше победили в трех матчах подряд. Более того, за эти три поединка "Брайтон" не пропустил ни одного гола. Текущее второе место в группе – это хорошо. Но вполне можно взять и первое. Тем более что опыт "переворачивать игру" в матче против "Марселя" Де Дзерби уже имеет.

Кадры хозяев

Параллельно у итальянского наставника переполнен лазарет. Это тоже влияет на результаты команды. Уелбек, Энкисо, Эступиньян, Фати, Марч, Лемпти и Вебстер – все вне игры из-за травмы. Только последний – Адам – возможно, успеет восстановиться до сегодняшнего поединка.

Новости Марселя

"Провансальцы" за последние четыре матча заработали 12 очков из 12 возможных. Особенно удивил Пьер-Эмерик Обамеянг. За этот отрезок поединков он забил семь голов и отдал три ассиста. Безумная результативность как и габонца, так и команды. Сейчас в чемпионате "Марсель" находится на еврокубковом шестом месте. Если есть желание и возможности достичь зоны Лиги чемпионов – туда тоже недалеко: всего четыре очка.

В Лиге Европы "Марсель" идет без поражений. Были всего две потери очков с "Аяксом" и "Брайтоном" в первых двух турах. Дальше "провансальцы" тоже, как и "чайки", трижды подряд победили. Однако сделали это довольно тяжело. К примеру, в прошлом туре "Аякс" чуть снова не отобрал очки у "Марселя". При счете 3:2 в пользу французов амстердамцы пол часа играли в меньшинстве. Однако смогли сравнять цифры на табло, а пропустили всего на 90+3 минуте с пенальти и потеряли зачетный пункт.

Кадры гостей

Корреа пропустил последние три матча, не сыграет он и сегодня. Ему компанию в лазарете составляют Ронжье и Руис. Последний выбыл уже очень давно, так что реальных потерь у "Марселя" две.

Последние пять матчей Брайтона и Марселя

Последние пять встреч хозяев

09.12. Брайтон – Бернли 1:1 (АПЛ)

06.12. Брайтон – Брентфорд 2:1 (АПЛ)

03.12. Челси – Брайтон 3:2 (АПЛ)

30.11. АЕК – Брайтон 0:1 (ЛЕ)

25.11. Ноттингем Форест – Брайтон 2:3 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

10.12. Лорьян – Марсель 2:4 (Лига 1)

06.12. Марсель – Лион 3:0 (Лига 1)

03.12. Марсель – Ренн 2:0 (Лига 1)

30.11. Марсель – Аякс 4:3 (ЛЕ)

25.11. Страсбург – Марсель 1:1 (Лига 1)

Личные встречи между соперниками

Однажды команды играли между собой – 5 октября этого года. “Провансальцы” забили дважды с интервалом в несколько минут еще до перерыва. Однако второй тайм был за "чайками". Они отквитали два гола и установили итоговую ничью.

Турнирная таблица группы B

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Марсель 5 3 2 0 14-9 11 2 Брайтон 5 3 1 1 9-5 10 3 АЕК 5 1 1 3 5-9 4 4 Аякс 5 0 2 3 7-12 2

Ставки и коэффициенты на матч Брайтон – Марсель

Прогноз матча Брайтон – Марсель от UA-Football

Часто от таких поединков ожиданий больше, чем позже событий непосредственно на поле. "Брайтон" имеет реальные шансы возглавить группу и избежать двух дополнительных матчей в феврале. Это реально замечательное и важное достижение, учитывая насыщенный календарь в Англии. "Марсель" имеет меньше шансов на положительный результат. Разве Обамеянг в пятом матче подряд выстрелит. Прогноз: Победа "Брайтона" 2:1.