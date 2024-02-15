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Брага - Карабах. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Брага - Карабах: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 15.02.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: scbraga.pt
Четвертая команда чемпионата Португалии в первом матче 1/16 финала Лиги Европы будет принимать неуступчивый "Карабах". Хозяева поля постараются реабилитироваться за сокрушительное поражение от "Спортинга" (0:5). Безусловно, у португальцев больше опыта и класса, но подопечные Гурбанова не стремятся сдаваться без боя. Ожидаем, что гости могут навязать борьбу.
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Матч начнется в 22.00. Смотреть можно на MEGOGO.
Лига Европы
1/16 финала. Первый матч
15 февраля, 22:00. "Эштадиу Мунисипал" (Брага)
"Брага" - "Карабах"
Трансляция - Мегого Футбол-7
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