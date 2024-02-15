  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Брага - Карабах. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Брага - Карабах. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы
Обновлено

Брага - Карабах: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 15.02.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Брага - Карабах. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото: scbraga.pt

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Четвертая команда чемпионата Португалии в первом матче 1/16 финала Лиги Европы будет принимать неуступчивый "Карабах". Хозяева поля постараются реабилитироваться за сокрушительное поражение от "Спортинга" (0:5). Безусловно, у португальцев больше опыта и класса, но подопечные Гурбанова не стремятся сдаваться без боя. Ожидаем, что гости могут навязать борьбу.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football

Матч начнется в 22.00. Смотреть можно на MEGOGO.

Лига Европы

1/16 финала. Первый матч

15 февраля, 22:00. "Эштадиу Мунисипал" (Брага)

"Брага" - "Карабах"

Трансляция - Мегого Футбол-7

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча Брага - Карабах
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Пиоли: Тот факт, что "Милан" никогда не выигрывал Лигу Европы - придает дополнительную мотивацию
yellow-arrow
Степаненко: Создали много моментов, но где-то пропустили из-за своих ошибок
yellow-arrow
Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
Лига Европы Брага смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости