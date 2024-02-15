Азаров, Степаненко, Эгиналду - в старте Шахтера на Марсель

Сегодня, 15 февраля, в Гамбурге состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором "Шахтер" примет "Марсель".

Поединок начнется в 19:45, и уже известны стартовые составы команд.

"Шахтер": Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Эгиналду, Сикан

Запасные: Рудько, Гочолеишвили, Педриньо, Ракицкий, Криськив, Швед, Назарина, Кевин, Невертон, Цуканов, Траоре, Келси

"Марсель": Пау Лопес, Балерди, Жиго, Клосс, Мерлен, Энрике, Унахи, Арит, Кондогбиа, Обамеянг, Мумбанья

Запасные: Нгапандуэтнбю, Бланко, Мейте, Х. Корреа, Ндиай, Согло, Тюнкади, Мбемба

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка .

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.