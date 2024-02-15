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Бондарь пропустит ответный матч с Марселем, Степаненко - под вопросом
У Валерия перебор желтых, у Тараса - травма
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Шахтер" в Гамбурге сыграл свой первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Марселя". Поединок, вернее, второй тайм получился эмоциональным – команды забили по два гола и
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Перед ответным поединком во Франции у "горняков" есть потери – из-за перебора желтых карточек игру пропустит защитник Валерий Бондарь. Также под вопросом участие и капитана "Шахтера" Тараса Степаненко, который в первой игре получил рецидив травмы и был заменен во втором тайме.
Напомним, что ответный матч противостояния состоится в Марселе через неделю – в четверг, 22 февраля.
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