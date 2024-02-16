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Статистические порталы оценили игру Трубина в матче против Тулузы

Лига Европы
Обновлено

Украинец получил одну из самых низких оценок

Статистические порталы оценили игру Трубина в матче против Тулузы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 15 февраля, состоялся матч "Бенфики" против "Тулузы" в рамках 1/16 финала Лиги Европы (2:1).

Голкипер Анатолий Трубин вышел в стартовом составе "Бенфики" и отыграл до финального свистка.

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После завершения игры статистические порталы оценили игру украинского голкипера в 6.5 (sofascore) и 6.0 (whoscored). Лучшим в рейтинге команды украинца оказался Анхель Ди Мария, он получил 9.5 и 8.5 соответственно.

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За все игровое время Трубин совершил 1 сейв, отдал 12/14 (86%) точных передач и в целом сделал 18 касаний мяча.

Статистические порталы оценили игру Трубина в матче против Тулузы - изображение 1
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Анхель Ди Мария Бенфика (Лиссабон) Тулуза Анатолий Трубин
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
16.02.2024 в 00:33
Так, дуже слабенький воротар, тому найнижча оцінка серед усіх цілком "заслужена".
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0
4
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Комментарии 3
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
16.02.2024 в 00:33
Так, дуже слабенький воротар, тому найнижча оцінка серед усіх цілком "заслужена".
Ответить
0
4
aleks68
16.02.2024 в 07:22
бущан конечно лучше и поэтому никому кроме .....динамо .....не нужен
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2
0
oleg.m.3972 (Харьков)
16.02.2024 в 07:57
Ты опять перепутал... Про Бущана на другой ветке.
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2
0

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