Статистические порталы оценили игру Трубина в матче против Тулузы

Сегодня, 15 февраля, состоялся матч "Бенфики" против "Тулузы" в рамках 1/16 финала Лиги Европы (2:1).

Голкипер Анатолий Трубин вышел в стартовом составе "Бенфики" и отыграл до финального свистка.

После завершения игры статистические порталы оценили игру украинского голкипера в 6.5 (sofascore) и 6.0 (whoscored). Лучшим в рейтинге команды украинца оказался Анхель Ди Мария, он получил 9.5 и 8.5 соответственно.

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За все игровое время Трубин совершил 1 сейв, отдал 12/14 (86%) точных передач и в целом сделал 18 касаний мяча.