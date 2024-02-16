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Драматичная победа на 90+8 минуте. Бенфика - Тулуза 2:1. Видео голов и обзор матча
Команда Трубина с трудом побеждает
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бенфика" завоевала тяжёлую победу на своём поле над "Тулузой" в первом матче стыкового раунда плей-офф 1/16 финала Лиги Европы.
Все 3 гола в поединке команды оформили уже во втором тайме. Решающий гол был забит в последние минуты компенсированного времени на 90+8. Пенальти успешно реализовал ветеран хозяев Анхель Ди Мария.
Украинский голкипер "орлов" Анатолий Трубин отыграл на поле весь матч.
Ответная игра между "Бенфикой" и "Тулузой" состоится 22 февраля.
Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч
Бенфика — Тулуза — 2:1 (0:0)
Голы: Ди Мария 68, пен., 90+8 пен. — Деслер, 75
Удаление: Элеби, 90+7
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