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После зимнего сна – сразу в водоворот. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Марсель 2:2
Яркая ничья в Гамбурге
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
В Гамбурге "Шахтер" и "Марсель" сыграли очень яркий матч – результативная ничья 2:2. Французы находятся в тонусе, поэтому их результативность понятна. А вот "Шахтер" удивил. После зимнего сна, после не всегда выразительных спаррингов – сразу огонь, водоворот. Команда Пушича показала, что способна быть конкурентной. Хоть и не была лишена в своих действиях ошибок.
Все самые интересные события матча Лиги Европы видел и фиксировал на фото фотокорреспондент Александр Приходько. Его работы – ниже в галерее.
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