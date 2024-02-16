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После зимнего сна – сразу в водоворот. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Марсель 2:2

Лига Европы

Яркая ничья в Гамбурге

После зимнего сна – сразу в водоворот. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Марсель 2:2

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Александр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

В Гамбурге "Шахтер" и "Марсель" сыграли очень яркий матч – результативная ничья 2:2. Французы находятся в тонусе, поэтому их результативность понятна. А вот "Шахтер" удивил. После зимнего сна, после не всегда выразительных спаррингов – сразу огонь, водоворот. Команда Пушича показала, что способна быть конкурентной. Хоть и не была лишена в своих действиях ошибок.

Все самые интересные события матча Лиги Европы видел и фиксировал на фото фотокорреспондент Александр Приходько. Его работы – ниже в галерее.

Фотогалерея

После зимнего сна – сразу в водоворот. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Марсель 2:2 - фото 1После зимнего сна – сразу в водоворот. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Марсель 2:2 - фото 2После зимнего сна – сразу в водоворот. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Марсель 2:2 - фото 3После зимнего сна – сразу в водоворот. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Марсель 2:2 - фото 4После зимнего сна – сразу в водоворот. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Марсель 2:2 - фото 5После зимнего сна – сразу в водоворот. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Марсель 2:2 - фото 6После зимнего сна – сразу в водоворот. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Марсель 2:2 - фото 7После зимнего сна – сразу в водоворот. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Марсель 2:2 - фото 8После зимнего сна – сразу в водоворот. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Марсель 2:2 - фото 9После зимнего сна – сразу в водоворот. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Марсель 2:2 - фото 10После зимнего сна – сразу в водоворот. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Марсель 2:2 - фото 1После зимнего сна – сразу в водоворот. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Марсель 2:2 - фото 2После зимнего сна – сразу в водоворот. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Марсель 2:2 - фото 3После зимнего сна – сразу в водоворот. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Марсель 2:2 - фото 4После зимнего сна – сразу в водоворот. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Марсель 2:2 - фото 5После зимнего сна – сразу в водоворот. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Марсель 2:2 - фото 6После зимнего сна – сразу в водоворот. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Марсель 2:2 - фото 7После зимнего сна – сразу в водоворот. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Марсель 2:2 - фото 8После зимнего сна – сразу в водоворот. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Марсель 2:2 - фото 9После зимнего сна – сразу в водоворот. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Марсель 2:2 - фото 10После зимнего сна – сразу в водоворот. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Марсель 2:2 - фото 1После зимнего сна – сразу в водоворот. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Марсель 2:2 - фото 2После зимнего сна – сразу в водоворот. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Марсель 2:2 - фото 3После зимнего сна – сразу в водоворот. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Марсель 2:2 - фото 4После зимнего сна – сразу в водоворот. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Марсель 2:2 - фото 5После зимнего сна – сразу в водоворот. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Марсель 2:2 - фото 6После зимнего сна – сразу в водоворот. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Марсель 2:2 - фото 7После зимнего сна – сразу в водоворот. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Марсель 2:2 - фото 8После зимнего сна – сразу в водоворот. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Марсель 2:2 - фото 9После зимнего сна – сразу в водоворот. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Марсель 2:2 - фото 10После зимнего сна – сразу в водоворот. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Марсель 2:2 - фото 1После зимнего сна – сразу в водоворот. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Марсель 2:2 - фото 2После зимнего сна – сразу в водоворот. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Марсель 2:2 - фото 3После зимнего сна – сразу в водоворот. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Марсель 2:2 - фото 4После зимнего сна – сразу в водоворот. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Марсель 2:2 - фото 5После зимнего сна – сразу в водоворот. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Марсель 2:2 - фото 6После зимнего сна – сразу в водоворот. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Марсель 2:2 - фото 7После зимнего сна – сразу в водоворот. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Марсель 2:2 - фото 8После зимнего сна – сразу в водоворот. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Марсель 2:2 - фото 9После зимнего сна – сразу в водоворот. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Марсель 2:2 - фото 10После зимнего сна – сразу в водоворот. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Марсель 2:2 - фото 1После зимнего сна – сразу в водоворот. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Марсель 2:2 - фото 2После зимнего сна – сразу в водоворот. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Марсель 2:2 - фото 3После зимнего сна – сразу в водоворот. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Марсель 2:2 - фото 4После зимнего сна – сразу в водоворот. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Марсель 2:2 - фото 5После зимнего сна – сразу в водоворот. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Марсель 2:2 - фото 6После зимнего сна – сразу в водоворот. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Марсель 2:2 - фото 7После зимнего сна – сразу в водоворот. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Марсель 2:2 - фото 8После зимнего сна – сразу в водоворот. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Марсель 2:2 - фото 9После зимнего сна – сразу в водоворот. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Марсель 2:2 - фото 10После зимнего сна – сразу в водоворот. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Марсель 2:2 - фото 1После зимнего сна – сразу в водоворот. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Марсель 2:2 - фото 2После зимнего сна – сразу в водоворот. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Марсель 2:2 - фото 3После зимнего сна – сразу в водоворот. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Марсель 2:2 - фото 4После зимнего сна – сразу в водоворот. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Марсель 2:2 - фото 5После зимнего сна – сразу в водоворот. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Марсель 2:2 - фото 6После зимнего сна – сразу в водоворот. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Марсель 2:2 - фото 7После зимнего сна – сразу в водоворот. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Марсель 2:2 - фото 8После зимнего сна – сразу в водоворот. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Марсель 2:2 - фото 9После зимнего сна – сразу в водоворот. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Марсель 2:2 - фото 10
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