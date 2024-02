Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Официальная страница УЕФА в социальной сети X (ранее - Twiiter) опубликовала список из четырёх футболистов, номинированных на звание лучшего игрока недели по итогам первых матчей 1/16 финала Лиге Европы.

Ими стали нападающий "Галатасарая" Мауро Икарди, полузащитник "Милана" Рубен Лофтус-Чик, вингер "Бенфики" Анхель Ди Мария и Абделла Зубир из "Карабаха".

Отметим, что на счету Икарди - гол и две голевые передачи в матче с пражской "Спартой" (3:2), Лофтус-Чик оформил дубль в ворота "Ренна" (3:0), Ди Мария дважды реализовал пенальти в игре с "Тулузой" (2:1), а Зубир отличился двумя голами и ассистом в ворота "Браги" (4:2).

Which of these 4 gets your #UEL Player of the Week vote? ????️????@hankookreifen || #UELPOTW