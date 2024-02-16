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Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
4-ка претендентов
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket
Официальная страница УЕФА в социальной сети X (ранее - Twiiter) опубликовала список из четырёх футболистов, номинированных на звание лучшего игрока недели по итогам первых матчей 1/16 финала Лиге Европы.
Ими стали нападающий "Галатасарая" Мауро Икарди, полузащитник "Милана" Рубен Лофтус-Чик, вингер "Бенфики" Анхель Ди Мария и Абделла Зубир из "Карабаха".
Отметим, что на счету Икарди - гол и две голевые передачи в матче с пражской "Спартой" (3:2), Лофтус-Чик оформил дубль в ворота "Ренна" (3:0), Ди Мария дважды реализовал пенальти в игре с "Тулузой" (2:1), а Зубир отличился двумя голами и ассистом в ворота "Браги" (4:2).
Match-winning performances ????— UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 15, 2024
Which of these 4 gets your #UEL Player of the Week vote? ????️????@hankookreifen || #UELPOTW
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