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Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Лига Европы

4-ка претендентов

Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket

Новина українською

Официальная страница УЕФА в социальной сети X (ранее - Twiiter) опубликовала список из четырёх футболистов, номинированных на звание лучшего игрока недели по итогам первых матчей 1/16 финала Лиге Европы.

Ими стали нападающий "Галатасарая" Мауро Икарди, полузащитник "Милана" Рубен Лофтус-Чик, вингер "Бенфики" Анхель Ди Мария и Абделла Зубир из "Карабаха".

Отметим, что на счету Икарди - гол и две голевые передачи в матче с пражской "Спартой" (3:2), Лофтус-Чик оформил дубль в ворота "Ренна" (3:0), Ди Мария дважды реализовал пенальти в игре с "Тулузой" (2:1), а Зубир отличился двумя голами и ассистом в ворота "Браги" (4:2).

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Анхель Ди Мария Лига Европы Мауро Икарди Рубен Лофтус-Чик
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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