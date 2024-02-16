Ударом на удар. Акценты зрителя на игре Шахтера с Марселем

Признаться, было тревожно за нашего полномочного представителя в Лиге Европы.

Проблемы "Марселя" - это пресловутые проблемы индейцев, а нашего шерифа волнуют свои. Уже второй сезон украинские клубы играют в ненормальных условиях, уровень чемпионата стремительно упал, и это – не говоря о традиционно сложном выходе из зимней "спячки".

Дебют нового коуча сопровождался его мощным пиаром. Но что он собой представляет на самом деле, мы, пожалуй, только начинаем узнавать. Главный вопрос, как по мне, стоял так: насколько конкурентен нынешний "Шахтер" на некогда привычном для него уровне февральского плей-офф?

В первом "домашнем" матче в Гамбурге, считаю, важно было не проиграть.

Первое впечатление от соперника – он вполне по зубам. И пусть нам рассказывают страшилки про их "Велодром", и пусть это действительно может стать весомым фактором на фоне опустевших стадионов Украины – играть можно, как минимум, на равных. Что достаточно ярко подтвердила первая игра.

До перерыва она могла навевать скуку на нейтрального зрителя. Единственный голевой момент у своих ворот "Марсель" создал собственными усилиями еще в раннем дебюте. Зато десяток заслуживающих внимания острых эпизодов во втором тайме полностью компенсировал эту постность.

Моя жена на сей раз обрядилась в тогу пророчицы. Когда в середине второго тайма Обамеянг открыл счет, она беззаботно предрекла скорый ответный гол. После того как Ндиайе на 90-й минуте вновь вывел вперед "Марсель", мадам Нострадамус хладнокровно выдала: "Теперь наша очередь. Жаль только, времени осталось мало – могут не успеть".

Вот это и впечатлило больше всего – если Матвиенко для того чтобы восстановить равновесие понадобились четыре минуты, то Эгиналду – и вовсе три. Не ржавело в этот вечер у "Шахтера" с адекватными ответами на удары, в карман он за ними не лез – реакция была незамедлительной.

Игра была равной настолько, насколько это может быть в принципе. Команды всерьез беспокоили друг друга одинаковое количество раз. На мой взгляд, более точно отразили бы происходившее на поле цифры 1:1. Но футболисты таки-побаловали нас в Гамбурге.

По мнению коллеги Юстаса – профессионального арбитра, бельгийский рефери отсудил на редкость слабо. Причем, вы вряд ли угадаете, где была допущена самая серьезная ошибка. "На минуте 13-й не был поставлен пенальти в ворота "Шахтера" за игру рукой".

Так что Фемида нам улыбнулась.

А все эти крики комментатора Волочая в других фрагментах игры (если вы слушали его на "Мегого") можно смело отнести на счет воспаленного воображения предвзятого болельщика. К слову, на удивление, но лег на душу комментарий его напарника Моралеса: на этом нервическом фоне он слушался просто мэтром. Все познается в сравнении?

Следует признать, что команде Пушича еще и прилично везло. Матвиенко сравнял счет на 70-й минуте, оказавшись в ударной позиции после того как Клос махнул ногой мимо мяча. А уже три минуты спустя Мумбанья умудрился упасть, когда в воздухе отчетливо пахло то ли пропущенным голом, то ли удалением вратаря.

Уже традиционно для меня самой яркой личностью матча стал Зубков, засветившийся в трех топ-моментах: в начале, середине и конце игры (ассист к решающему голу). Ясно, что наибольшую лепту в результат внес Обамеянг – активный участник обоих голов "Марселя". В середине матча у обоих ворот запомнился Матвиенко.

Мораль сей басни: "Шахтер" не смотрится инородным телом в плей-офф – это раз. Он способен пройти дальше – это два. Но он вовсе не обязан проходить "Марсель" - это три. Скажем так, есть шанс удержаться в седле. И да, нам все-таки повезло. И с соперником, который не на ходу. И в ходе самого матча. Вторая серия изрядно интригует…