Сергей Пучков: Судейство матча Шахтер – Марсель мне очень не понравилось

Один из авторитетных украинских тренеров Сергей Пучков уже не первый раз наблюдает за еврокубковыми матчами донецкого "Шахтаря" в Гамбурге. Не стал исключением и вчерашний поединок на "Фолькспаркштадионе", в котором команда Марино Пушича сыграла вничью (2:2) с французским "Марселем".

В своем комментарии Пучков не только поделился мнением об игре донецкой команды, но и коснулся темы арбитража.

– Хорошая была игра, - считает он. - Мне понравилась донецкая команда своим боевым шахтерским духом, присущим ей раньше. "Шахтеру" удалось добиться положительного результата во вчерашней встрече благодаря своим лучшим качествам. Было приятно, что ребята не выключились из игры даже тогда, когда в компенсированное ко второму тайму время, проигрывали 1:2, но сумели сравнять счет. Бесспорно, у тренерского штаба "Шахтера" есть еще немало работы, однако в физическом плане команда была подготовлена ​​более или менее хорошо. Донетчане ни в чем не уступали французам. Но вместе с тем я, как тренер, со своей точки зрения заметил неправильную работу защитников по отношению к нападающим. Прежде всего, по поводу их расположения. Особенно при аутах, когда мяч отбивается от ворот. Возможно, я не знаю, какой именно акцент делает Марино Пушич, однако если говорить в целом, то была хорошая и достойная игра и положительный результат. Будем надеяться на такое же и во Франции. Все будет зависеть от встречи соперников 22 февраля. Насколько мне известно, донецкая команда остается с целью подготовки к ответному матчу в Германии, откуда и улетит во Францию ​​на игру.

– Что скажете об арбитраже?

– Честно говоря, мне судейство очень не понравилось. Оно было безобразнейшим! Бильгийский рефери Эрик Ламбрехтс очень много ошибался. Я даже не понимаю, как он может обслуживать еврокубки! Уж слишком слаб его уровень. Были моменты, из которых становилось понятно, что Ламбрехтс пытался потом что-то исправить. Однако прежде всего не стоило создавать их самому. Сидя на трибуне стадиона, мы не всё видим. Говорят, что в первом тайме мяч попал в руку, когда наносил удар игрок "Марселя". Но это такое дело – было это, или не было… А во второй половине встречи забивает "Шахтер" чистый мяч, а судья заранее свистит на игроке, что было нарушение правил. Хотя эпизод еще не был доигран до конца! Был опасный момент, так что дай его доиграть, ты ведь всегда успеешь свистнуть, вернув эпизод! Интересно, что сами же судьи придерживаются такого закона – доиграть момент. А бельгиец этого не сделал. Что и говорить: двойные стандарты! Здесь он не дал пенальти в ворота "Шахтера", а затем развернул ситуацию совсем в другую сторону. Обидно от такого судейства…