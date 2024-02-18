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Не Марсель или Шахтер. Гаттузо назвал фаворитов Лиги Европы

Лига Европы

Не верит в своих подопечных?

Не Марсель или Шахтер. Гаттузо назвал фаворитов Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Марселя" Дженнаро Гаттузо рассказал о критике в свою сторону, когда его команды играли с тремя защитниками.

“Защита из трех игроков стала тормозом в моей карьере: они называли меня провинциальным, но я опередил свое время. Так играют финалисты Лиги чемпионов "Интер" и "Ман Сити", - сказал Гаттузо.

Также итальянец назвал своих фаворитов на победу в нынешней кампании Лиги Европы.

"Фавориты на победу – это "Ливерпуль", "Байер Леверкузен" и "Милан", - добавил наставник.

Подопечными Гаттузо в раунде плей-офф Лиги Европы является донецкий "Шахтер". В первом матче противостояния в Гамбурге команды сыграли вничью 2:2. Следующий поединок в Марселе состоится 22 февраля.

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Дженнаро Гаттузо Шахтер (Донецк) Байер (Леверкузен) Ливерпуль Марсель Милан
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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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