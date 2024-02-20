Названа бригада арбитров на ответный матч Шахтера с Марселем

УЕФА назначил бригаду арбитров на ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы между "Марселем" и "Шахтером".

Главным судьей матча будет 42-летний Тобиас Штилер из Германии. На линиях ему будут помогать соотечественники Кристиан Гиттельманн и Марк Борш. Четвертый рефери - Мартин Петерсен.

Ответственным за систему VAR будет Марко Фритц, его помощник - Беньямин Бранд (оба - тоже из Германии).

Ответный матч "Марсель" - "Шахтер" состоится в четверг, 22 февраля на арене французского клуба "Стад де Марсель". Игра начнется в 21:00 по местному времени (22:00 по Киеву). Первая игра завершилась ничьей - 2:2.