  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Названа бригада арбитров на ответный матч Шахтера с Марселем
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Названа бригада арбитров на ответный матч Шахтера с Марселем

Лига Европы

Все судьи - из Германии

Названа бригада арбитров на ответный матч Шахтера с Марселем

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

УЕФА назначил бригаду арбитров на ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы между "Марселем" и "Шахтером".

Главным судьей матча будет 42-летний Тобиас Штилер из Германии. На линиях ему будут помогать соотечественники Кристиан Гиттельманн и Марк Борш. Четвертый рефери - Мартин Петерсен.

Ответственным за систему VAR будет Марко Фритц, его помощник - Беньямин Бранд (оба - тоже из Германии).

Ответный матч "Марсель" - "Шахтер" состоится в четверг, 22 февраля на арене французского клуба "Стад де Марсель". Игра начнется в 21:00 по местному времени (22:00 по Киеву). Первая игра завершилась ничьей - 2:2.

По теме
yellow-arrow
Ризнык: Пропускали голы от Марселя, потому что не было игровой практики
yellow-arrow
Возобновление УПЛ, снова Лига чемпионов, матч Шахтера в Лиге Европы. Расписание футбола на 19 - 25 февраля
yellow-arrow
Шахтер провел тренировку в Гамбурге: впереди ответный матч с Марселем
Шахтер (Донецк) Марсель Тобиас Штилер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UEFA
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
scorpius (Ck)
20.02.2024 в 12:02
Марк Борш - наш человек
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
scorpius (Ck)
20.02.2024 в 12:02
Марк Борш - наш человек
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости