Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Марсель - Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Марсель - Шахтер: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.02.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Олександр Приходько, UA-Футбол
Завтра, на "Велодроме" во французском Марселе донецкий "Шахтер" будет бороться против местной команды за путевку в следующий раунд плей-офф второго по значимости еврокубка. Первый матч в Гамбурге закончился результативной ничьей - 2:2.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Только вчера "олимпийцы" получили нового главного тренера. На смену итальянцу Дженнаро Гаттузо пришел француз Жан-Луи Гассе. В свою очередь "горняки" во главе с Марино Пушичем прибыли во Францию в своем боевом ростере.
"Марсель" не побеждает с 7-го января, а "Шахтер" провел в этом календарном году лишь одну официальную игру.
Матч 1/16 финала Лиги Европы сезона 2023/24 состоится в четверг, 22-го февраля 2024-го года, в 22:00.
Видеотрансляция матча в Украине состоится на платформе Megogo.
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
Популярное сейчас
- Пока что без Megogo. Список каналов и дистрибьюторов, которые будут показывать 18-й тур УПЛ
- Леоненко: Сабо читал Спорт-Экспресс и ставил состав Динамо, который писали журналисты
- Хави ищет "крота" в Барселоне - даже проверял телефоны у членов штаба
- Названа бригада арбитров на ответный матч Шахтера с Марселем
- Нелегкие будни мамы. Влада Зинченко приехала с детьми на отдых в Буковель. ФОТО
- Плюс к силе и мотивации. Виталий Миколенко женился. ФОТО