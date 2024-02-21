Марсель - Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Завтра, на "Велодроме" во французском Марселе донецкий "Шахтер" будет бороться против местной команды за путевку в следующий раунд плей-офф второго по значимости еврокубка. Первый матч в Гамбурге закончился результативной ничьей - 2:2.

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Только вчера "олимпийцы" получили нового главного тренера. На смену итальянцу Дженнаро Гаттузо пришел француз Жан-Луи Гассе. В свою очередь "горняки" во главе с Марино Пушичем прибыли во Францию в своем боевом ростере.

"Марсель" не побеждает с 7-го января, а "Шахтер" провел в этом календарном году лишь одну официальную игру.

Матч 1/16 финала Лиги Европы сезона 2023/24 состоится в четверг, 22-го февраля 2024-го года, в 22:00.

Видеотрансляция матча в Украине состоится на платформе Megogo.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Марсель - Шахтер Смотреть трансляцию