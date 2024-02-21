  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Марсель - Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марсель - Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Марсель - Шахтер: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.02.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Марсель - Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Завтра, на "Велодроме" во французском Марселе донецкий "Шахтер" будет бороться против местной команды за путевку в следующий раунд плей-офф второго по значимости еврокубка. Первый матч в Гамбурге закончился результативной ничьей - 2:2.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Только вчера "олимпийцы" получили нового главного тренера. На смену итальянцу Дженнаро Гаттузо пришел француз Жан-Луи Гассе. В свою очередь "горняки" во главе с Марино Пушичем прибыли во Францию в своем боевом ростере.

"Марсель" не побеждает с 7-го января, а "Шахтер" провел в этом календарном году лишь одну официальную игру.

Матч 1/16 финала Лиги Европы сезона 2023/24 состоится в четверг, 22-го февраля 2024-го года, в 22:00.

Видеотрансляция матча в Украине состоится на платформе Megogo.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча Марсель - Шахтер
Смотреть трансляцию

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

По теме
yellow-arrow
Фрайбург – Ланс. Прогноз матча плей-офф ЛЕ на 22.02.2024
yellow-arrow
Спарта - Галатасарай. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 22.02.2024
yellow-arrow
Марсель – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция ответного матча 1/16 финала Лиги Европы
Шахтер (Донецк) Марсель Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости