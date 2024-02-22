Плохие новости для Шахтера. Один из лидеров Марселя восстановился после травмы

Один из лидеров " Марселя ", 30-летний хавбек Жордан Верету, восстановился после травмы и, возможно, сможет принять участие в ответном матче Лиги Европы с "Шахтером".

Как сообщает L'Équipe, хавбек вернулся в общую группу команды и перед матчем с "горняками" тренировался без ограничений.

Издание отмечает, что возможно, Верету еще не набрал свою лучшую форму, однако, несмотря на это, вероятность появления столь важного игрока в столь важном матче достаточно высока.

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Напомним, что футболист пропустил несколько последних недель из-за повреждения, и не играл в первой встрече команд, которая завершилась ничьей 2:2.

Верету играет за "Марсель" с лета 2022 года. В текущем сезоне на счету полузащитника 28 матчей (4 гола, 5 ассистов) во всех турнирах.