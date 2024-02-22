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Тулуза - Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Тулуза - Бенфика: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.02.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
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В этой паре команд все эксперты с большим преимуществом называли фаворитом португальцев. Но французы смогли удивить достойно держась против именитой команды, "Бенфика" победила "Тулузу" 2:1 в первом матче плей-офф 1/16 финала Лиги Европы, оба гола на счету Анхеля Ди Марии с 11-метровой отметки, второй пенальти он реализовал уже на 90+8 минуте игры. Поэтому в четверг португальцы постараются довести дело до логического конца и пройти в следующий раунд.
Лига Европы. 1/16 финала. Второй матч
12 февраля, 19.45. "Муниципальный стадион" (Тулуза)
Главный арбитр: Мариани (Италия)
"Тулуза" - "Бенфика"
Прямая трансляция: Megogo Футбол 6
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