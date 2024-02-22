Тулуза - Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

В этой паре команд все эксперты с большим преимуществом называли фаворитом португальцев. Но французы смогли удивить достойно держась против именитой команды, "Бенфика" победила "Тулузу" 2:1 в первом матче плей-офф 1/16 финала Лиги Европы, оба гола на счету Анхеля Ди Марии с 11-метровой отметки, второй пенальти он реализовал уже на 90+8 минуте игры. Поэтому в четверг португальцы постараются довести дело до логического конца и пройти в следующий раунд.

Лига Европы. 1/16 финала. Второй матч

12 февраля, 19.45. "Муниципальный стадион" (Тулуза)

Главный арбитр: Мариани (Италия)

"Тулуза" - "Бенфика"

Прямая трансляция: Megogo Футбол 6

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