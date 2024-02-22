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Рома - Фейеноорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Рома - Фейеноорд: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 22.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Ничья в первом матче оставляет шансы обеим командам. "Рома" имеет небольшое преимущество за счет домашнего поля, однако "Фейеноорд" пока довольно неплохую форму. За последние несколько лет команды уже в третий раз пересекались и постоянно именно римляне становились сильнее. Будет ли это так и в этот раз?
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Матч состоится в четверг, 22-го февраля, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 2.
Лига Европы, раунд плей-офф
22 февраля, 22:00. "Стадио Олимпико" (Рим)
"Рома" - "Фейеноорд"
Главный арбитр: Хесус Хиль Мансано
Прямая трансляция: Megogo Футбол 2
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