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Рома - Фейеноорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Рома - Фейеноорд: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 22.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Рома - Фейеноорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Ничья в первом матче оставляет шансы обеим командам. "Рома" имеет небольшое преимущество за счет домашнего поля, однако "Фейеноорд" пока довольно неплохую форму. За последние несколько лет команды уже в третий раз пересекались и постоянно именно римляне становились сильнее. Будет ли это так и в этот раз?

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Матч состоится в четверг, 22-го февраля, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 2.

Лига Европы, раунд плей-офф

22 февраля, 22:00. "Стадио Олимпико" (Рим)

"Рома" - "Фейеноорд"

Главный арбитр: Хесус Хиль Мансано

Прямая трансляция: Megogo Футбол 2

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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