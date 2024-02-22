Рома – Фейенорд. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 22.02.2024

Лига Европы, раунд плей-офф

22 февраля, 22:00. "Стадио Олимпико" (Рим)

Главный арбитр: Хесус Хиль Мансано

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Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Рома - Феєнорд Смотреть трансляцию

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Ничья в первом матче оставляет шансы обеим командам. "Рома" имеет небольшое преимущество за счет домашнего поля, однако "Фейеноорд" пока довольно неплохую форму. За последние несколько лет команды уже в третий раз пересекались и постоянно именно римляне становились сильнее. Будет ли это так и в этот раз?

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Новости Ромы

В минувшие выходные "волки" разгромили "Фрозиноне". Интересный выдался поединок, ведь хоть и римляне в первом тайме допустили 18 ударов в сторону своих ворот, они все равно забили. После перерыва "Рома" отличилась еще дважды и наконец оформила четвертую победу в пяти матчах Серии А под руководством Де Росси. Пока команда идет на шестом месте с четырьмя очками отрыва от зоны Лиги чемпионов. Эта цель еще до сих пор в зоне видимости.

В этом сезоне еврокубков "волки" стартовали с группового этапа Лиги Европы. В соперниках были "Шериф", "Серветт" и "Славия" Прага. В итоге подопечные тогда еще Моуриньо заняли второе место. Однажды они проиграли итоговому лидеру квартета "Славии" и провели еще одну ничью со швейцарцами. В общем, заняли второе место, поэтому и играют сейчас в стыках.

Кадры хозяев

Тамми Абрахам до сих пор команде не помощник – нападающий находится в лазарете. Также сегодня не сыграет 21-летний полузащитник Эдоардо Бове, который в прошлом поединке получил роковую желтую карточку – теперь будет отбывать один матч дисквалификации.

Новости Фейенорда

Роттердамцы во внутреннем чемпионате идут вторыми. Из ПСВ, который находится в такой безумной форме трудно замахнуться на лидерскую позицию. Однако стоит отметить, что в недавнем матче Кубка эти две команды провели очный поединок, и победу одержал именно "Фейеноорд". В общей сложности подопечные Слота последний раз уступали еще в еврокубках в прошлом году. Сейчас в их активе восемь побед в последних 11 матчах, остальные три поединка – ничейные.

Осень "Фейеноорд" в статусе чемпиона Нидерландов выступал в групповом этапе Лиги чемпионов. В квартете с "Атлетико", "Лацио" и "Селтиком" роттердамцы заняли третье место с шестью очками в активе. Обе победы на этом этапе были одержаны дома: в матчах против "Селтика" (2:0) и "Лацио" (3:1). Во всех остальных поединках команда Слота проиграла, хотя и имела шансы зацепиться за очки даже во встречах с мадридским грандом.

Кадры гостей

Основной голкипер, вратарь сборной Нидерландов Бейлов находится в лазарете. Также нет ключевого защитника Траунера. Кроме них отсутствуют ван ден Белт и Зехиль.

Последние пять матчей Ромы и Фейенорда

Последние пять встреч хозяев

18.02. Фрозиноне – Рома 0:3 (Серия А)

15.02. Фейеноорд – Рома 1:1 (ЛЕ)

10.02. Рома – Интер 2:4 (Серия А)

05.02. Рома – Кальяри 4:0 (Серия А)

29.01. Салернитана – Рома 1:2 (Серия А)

Последние пять встреч гостей

18.02. Фейеноорд – Валвейк 1:0 (Эредивизи)

15.02. Фейеноорд – Рома 1:1 (ЛЕ)

11.02. Фейеноорд – Спарта Роттердам 2:0 (Эредивизи)

07.02. Фейеноорд – АЗ Алкмар 2:0 (Кубок Нидерландов)

04.02. АЗ Алкамар – Фейеноорд 0:1 (Эредивизи)

Последние пять личных встреч между соперниками

15.02.2024. Фейеноорд – Рома 1:1 (Стыковой раунд ЛЕ)

20.04.2023. Рома – Фейеноорд 4:1 (1/4 финала ЛЕ)

13.04.2023. Фейеноорд – Рома 1:0 (1/4 финала ЛЕ)

25.05.2022. Рома – Фейенорд 1:0 (Финал ЛК)

26.02.2015. Фейеноорд – Рома 1:2 (1/16 финала ЛЕ)

Ставки и коэффициенты на матч Рома – Фейенорд

Прогноз на матч Рома – Фейенорд от UA-Football

Римляне во всех трех предыдущих противостояниях в итоге проходили роттердамцов. Речь идет о двух раундах Лиги Европы на вылет и одном финале Лиги конференций. Только один раз за все эти встречи "Фейеноорд" сумел обыграть "Рому". Это был домашний поединок с преобладанием римлян, находившихся в роли гостей, и с одним их незабитым пенальти. В этом сезоне – особенно в еврокубках – роттердамцы более домашняя команда. Поэтому сегодня у нее явно шансов меньше. Прогноз: Победа "Ромы".