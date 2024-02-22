Федецкий: Шахтер должен воспользоваться увольнением Гаттузо

Экс-игрок "Шахтера" и сборной Украины Артем Федецкий поделился своими ожиданиями от ответного матча "горняков" против "Марселя" рамках 1/16 финала Лиги Европы.

- На руку ли "Шахтеру тренерская рокировка на мостике "Марселя"?

- Кто-то скажет, что это плюс, другие - минус, И те, и те могут привести аргументы в свою пользу и быть правыми. Я Вам так скажу - у нового тренера [Жана-Луи Гассе] точно не будет много времени, чтобы банально изучить свою новую команду. Это - плюс.

Однако есть и минусы. Например, я уверен, что игроки "Марселя" захотят показать себя во всей красе новому наставнику, будут играть с двойной самоотдачей.

- "Марселю" по силам встряхнуться и заиграть во всю силу?

- Это уже давно не та непобедимая команда, которая выигрывала Лигу чемпионов или какие-то даже национальные трофеи. В команде точно не все хорошо, если главного тренера увольняют посреди сезона. Фактически в решающую фазу. "Шахтер" должен воспользоваться увольнением Гаттузо.

- Еще один плюс "Марселя": несмотря на давно отмененное правило выездного гола, именно они будут играть дома.

- "Шахтеру" уже не первый сезон все матчи еврокубков приходится играть на выезде. Из-за этого даже домашние матчи "горняков" домашние для них лишь формально.

В прошлом сезоне временным домом была польская Варшава, ныне - немецкий Гамбург. Потому, да - у "Марселя" есть преимущество собственного поля и своих неистовых фанатов, но не такое уж и значительное. Не определяющее.

Они недовольны ничьей, что итоговые 2:2 на табло с голом Эгиналду на последних минутах являются несправедливым результатом? По игре, вспоминая первый поединок, я бы тоже не сказал, что у "Марселя" было явное преимущество.

В "Марселе" все будет как с чистого листа. В командной игре и по именам в целом, "Шахтер" не уступает "Марселю". Давайте вспомним, что в группе Лиги чемпионов "горняки" достойно играли против крепкого "Порту" и даже побеждали "Барселону".

- В Гамбурге феерил лидер "Марселя" Пьер-Эмерик Обамеянг, который сделал оба гола своей команды. До первого матча все говорили и писали, все уши прожужжали о нем, но бесполезно... После игры имел возможность поговорить с Маркевичем. Мирон Богданович сказал, что что-то нужно сделать с тем Обамеянгом и тогда все будет хорошо.

- Трудно не согласиться, что Обамеянг, выделяется среди других игроков "Марселя". Да, он показал, что может выжать максимум даже из, казалось бы, полумомента, самостоятельно протащить мяч по флангу, выдать великолепную передачу, или забить гол в касание, тактически переиграв всех защитников.

И, опять же, согласен с Маркевичем, что с ним нужно что-то сделать. То есть, сыграть плотнее, закрыть, лишить мяча.

Но, уверяю, и у "Шахтера" есть тактические занятия. Марино Пушич и его помощники должны были уже разобрать игру "Марселя" от и до, и Обамеянга отдельно.

Выключить Обамеянга нужно, но зацикливаться на нем не стоит. Николай Матвиенко или Ярослав Ракицкий, или кто там в паре будет играть в защите "Шахтера", точно пересматривали первую игру и еще больше поняли, как следует держать габонца, - сказал Федецкий.