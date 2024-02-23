Лига Европы. Спарта - Галатасарай 4:1. Чешская сказка продолжается

В Праге состоялся ответный матч между действующими чемпионами и лидерами чемпионатов Чехии и Турции - "Спартой" и "Галатасараем", соответственно. Судя по происходящему в прошлой встрече между командами на прошлой неделе (5 забитых голов, 2 удаления) - сегодня ожидалась не менее интересная игра.

Сразу после стартового свистка "Галатасарай" пресёк какие-либо активные действия хозяев в самые первые минуты (в отличие от поединка в Стамбуле), но из-за неразберихи в центре поля уже на 8-й минуте один на один с Муслерой вышел "пражский Куадрадо" по фамилии Пресиадо, и легко перебросил уругвайского вратаря.

Впрочем, глупая ошибка не сильно сказалась на гостях, и уже вскоре был восстановлен паритет усилиями центрбека Бардакчи, участие которого в матче находилось под большим вопросом.

На 28-й минуте не на шутку заставил поволноваться пражские трибуны один из лидеров клуба - Казим Ляци. Албанский полузащитник почувствовал дискомфорт в мышцах, но всё же продолжил играть.

Концовка тайма прошла при равной игре, но главные моменты создала именно "Спарта" - сперва пяткой чуть не забил Олатунджи после прострела вышеупомянутого Пресиадо, а через пару минут был отменён гол Кухты - форвард залез в сантиметровый офсайд. Из-за двух продолжительных пауз при проверке голов команд со стороны VAR, к первой половине встречи было добавлено 6 минут.

Второй тайм команды начали довольно осторожно. Первый момент был создан после очередной индивидуальной ошибки - в этот раз на свидание с Муслерой вышел Олатунджи, но немного замешкался, и в итоге простил гостей.

Решающий эпизод всего противостояния произошёл на 70-й минуте - правый защитник "Галатасарая" Каан Айхан пошёл в совершенно ненужный грубый подкат, и заслуженно получил красную карточку от Энтони Тейлора.

После этого турки зачем-то продолжили играть высоким блоком, и до конца матча напоролись на 3 голевые атаки в исполнении "Спарты", не создав ни одного ярко выраженного голевого момента.

Таким образом, подопечные Бриана Приске останавливаются в шаге от повторения своего достижения 8-летней давности. В сезоне 2015/16 чешский коллектив добрался до четвертьфинала Лиги Европы, где его остановил испанский "Вильярреал".

Можно сказать точно, что несмотря на свой скромный статус, "Спарта" способна дать бой любому на следующей стадии турнира. Она не перестаёт это доказывать на протяжении всего сезона.

Лига Европы. 1/16 финала, ответный матч

Прага. "Арена Дженерали"

Главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

"Спарта" - "Галатасарай" 4:1 (первый матч 2:3)

Голы: Пресиадо 8, Бардакчи 16, Тучи 74, Хараслин 80, Кухта 90+6

"Спарта": Виндаль-Йенсен, Витик, Панан, Соренсен, Пресиадо, Кайринен, Ляци, Визнер (Зелены 71), Олатунджи (Тучи 66), Кухта, Хараслин (Садилек 87).

"Галатасарай": Муслер, Айхан, Бардакчи, Санчес, Кутлу, Демирбай (Тете 75), Торрейра (Винисиус 83), Йилмаз, Мертенс (Оливейра 62), Актюркоглу (Заха 62), Икарди

Предупреждения: Соренсен 31, Кухта 76, Пресиадо 85 - Демирбай 22, Кутлу 24, Винисиус 90+7

Удаление: Айхан 70