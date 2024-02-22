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Шахтер забил быстрый гол в выездном матче с Марселем. ВИДЕО
Судаков реализовал пенальти
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Шахтер" во Франции играет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Марселя".
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После ничьей в первом матче 2:2, "горняки" быстро открыли счет во втором поединке. Уже на 11-й минуте Эгиналду заработал пенальти, который уверенно реализовал Судаков – 1:0.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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