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ЛЕ. Рома – Фейенорд 1:1 (с. п. 4:2). Тянули так долго, как только могли

Лига Европы

Команды играли только один тайм, остальные – мучились

ЛЕ. Рома – Фейенорд 1:1 (с. п. 4:2). Тянули так долго, как только могли

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы, раунд плей-офф

"Стадио Олимпико" (Рим)

Главный арбитр: Хесус Хиль Мансано

"Рома" – "Фейенорд" 1:1

Голы: Пеллегрини 15 – Хименес 5

Серия пенальти: 4:2

Рома: Свилар – Карсдорп (Челик 67), Манчини, Льоренте (Н'Дика 85), Спинаццола (Анхелино 106) – Кристанте, Паредес, Пеллегрини (Ауар 71) – Дибала (Бальданци 102), Лукаку, Эль-Шаарави (Залевский 91)

Фейонорд: Велленройтер – Геертрейда, Белен, Ганцко, Гартман – Виффер (Джаханбахш 120), Тимбер – Ньювкоп, Стенгс, Пайшан – Хименес

Предупреждения: Спинаццола 17, Паредес 26, НДика 103 – Геертрейда 27, Ганцко 66, Виффер 107

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