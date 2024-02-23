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ЛЕ. Рома – Фейенорд 1:1 (с. п. 4:2). Тянули так долго, как только могли
Команды играли только один тайм, остальные – мучились
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Европы, раунд плей-офф
"Стадио Олимпико" (Рим)
Главный арбитр: Хесус Хиль Мансано
"Рома" – "Фейенорд" 1:1
Голы: Пеллегрини 15 – Хименес 5
Серия пенальти: 4:2
Рома: Свилар – Карсдорп (Челик 67), Манчини, Льоренте (Н'Дика 85), Спинаццола (Анхелино 106) – Кристанте, Паредес, Пеллегрини (Ауар 71) – Дибала (Бальданци 102), Лукаку, Эль-Шаарави (Залевский 91)
Фейонорд: Велленройтер – Геертрейда, Белен, Ганцко, Гартман – Виффер (Джаханбахш 120), Тимбер – Ньювкоп, Стенгс, Пайшан – Хименес
Предупреждения: Спинаццола 17, Паредес 26, НДика 103 – Геертрейда 27, Ганцко 66, Виффер 107
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